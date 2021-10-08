Gardiyanların iş yükü sürekli artıyor!

KTAMS'ın mesajında bu ifadeler kullanıldı:

Çok zor koşullarda büyük fedakarlık göstererek görevlerini layıkıyla yapan gardiyanlarımızın 8 Ekim Gardiyanlar gününü kutluyoruz.

Ülkemizde kontrolsüz ve sınırsız girişlere bağlı olarak sürekli artan nüfusla birlikte suçlar ve suçlu sayısı da artmaktadır. Artan suç ve suçlu sayısı nedeni ile Merkezi Cezaevi binası kapasitesinin çok üzerinde mahkum barındırmakta ve çalışanların da iş yükü sürekli artmaktadır.

Ülkemizde yaşanan ekonomik kriz nedeniyle tüm çalışanlar gibi gardiyanlarımızın da alım gücü erimiş, yaşam standartları gerilemiştir. Bunun yanında Covid-19 pandemisi nedeniyle büyük risk altında kalmalarına ve yetersiz fiziki koşullara rağmen görevlerini hiç aksatmadan kesintisiz hizmet veren gardiyanlarımızın bu süreçte gösterdiği fedakarlık takdire şayandır.

Gardiyanlarımızın çağdaş ve güvenli bir ortamda daha verimli şekilde görev yapması ve mahkumların insanca yaşam koşullarına kavuşarak yeniden topluma kazandırılabilmesi için elzem olan yeni cezaevi binasına bir an önce taşınılmalı, cezaevi çalışanları ile ilgili olan yasa ve tüzükler bir an önce güncellenerek çalışanların mağduriyetleri giderilmelidir.

Bir sonraki Gardiyanlar Gününün, gardiyanlarımızın daha mutlu ve huzurlu olacağı çalışma ve yaşam koşullarına kavuşacağı bir ortamda kutlanması için sendikamızın mücadeleye devam edeceğini vurgularız.