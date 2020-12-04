Gardiyanoğlu: 'Başkanlık sistemi gelsin'

Başkanlık sistemini savunan Sadık Gardiyanoğlu, seçim barajının yüzde 10’a çıkarılması ve karma oyun da kalkması gerektiğini söyledi. "Böylece iki vekil çıkaran parti ülkenin kaderiyle oynayamayacak" diyen Gardiyanoğlu, bakanların ise teknokrat atanabileceğini belirtti...

"Vekalet vermesi söz konusu değil"

UBP Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu, Cumhurbaşkanı Sözcüsü Berna Çelik Doğruyol, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra Başbakanlık makamının boşalmasından dolayı meydana gelen sıkıntıların “sistemdeki eksiklikten” kaynaklandığı yönündeki açıklamalarını anımsatarak, Cumhurbaşkanlığını kazanan başbakanın vekalet vermesinin söz konusu olmadığını ifade etti.

Yasada böyle bir zemin olmadığını kaydeden Gardiyanoğlu, “Sola gönül vermiş birçok arkadaşın söylemleri bardağı taşırdı. Hükümetsizliğin tek sebebi Ersin Tatar’mış gibi algı yaratılmaya çalıştı. Nihayetinde Cumhurbaşkanlığından konuyla ilgili gereken cevap verildi” dedi.

"Başkanlık sistemi şart"

Ülkedeki siyasi istikrarsızlığın giderilmesi için başkanlık sisteminin gelmesi gerektiğini dile getiren Gardiyanoğlu, bakanların teknokrat olması gerektiğini, halkın oy verip seçtiği milletvekillerinin de yasama görevini yapacağını ifade etti.

Başkanlık sisteminde yılda bir seçim yapılmadığını vurgulayan Gardiyanoğlu, “Göreve gelen kişi 4 yıl için çalışacağının farkında olacak” dedi.

Hükümetlerin ömürlerinin kısa olması nedeniyle kimsenin sorumluluk almak istemediğini vurgulayan Gardiyanoğlu, “Bazı kişilerin tekrardan seçilmesi endişesi olduğu için bir arpa yolu boy ilerlemiyoruz” diye konuştu.

Seçim barajının da yüzde 10’a çıkarılmasını isteyen Gardiyanoğlu, karma oyu da kaldırarak, parlamentoya istikrar getirilebileceğini dile getirdi. Gardiyanoğlu, “2 tane vekil çıkaran siyasi parti ülkenin kaderiyle oynayamayacak” dedi.

"13'üncü maaş geç de olsa ödenir"

13’üncü maaşların ödenmeyeceğine dair yapılan açıklamaları eleştiren Gardiyanoğlu: “Bu ülkede 13’üncü maaşı ödemeyen bir hükümet oldu mu? Bu anayasal bir haktır. En kötü ihtimalle 15 gün gecikmeli olsa da maaşlar yine ödenir. Toplumun huzurunu bozacak açıklamalar bunlar...” ifadelerini kullandı.

UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner’in hükümeti kurma görevini aldığında yaşanan süreci değerlendiren Gardiyanoğlu, UBP’nin icraat hükümeti kurmak için yola çıktığını hatırlatarak, “ CTP ise seçim hükümeti adı altında bu tura çıktı. Bu ülkenin erken seçime değil icraat hükümetine ihtiyaç vardır. Ülke yaklaşık 8 aydır seçim yasakları ve aksamalarıyla boğuşmuştur. Bir erken seçim 6 ay çarkların durması demektir” dedi.

İstikrarlı ve icraat yapacak bir hükümete ihtiyaç var"

Lefkoşa’da birçok dükkanın satılık ilanıyla dolduğunu söyleyen Gardiyanoğlu şöyle devam etti:

“Özel sektör çalışanlarının önünü açılmasını ve ekonomik tedbirlerle ilgili istikrarı sağlayabilecek hükümete ihtiyaç var. Seçimden çekinmiyoruz. UBP her bölgede örgütü olan, tüm siyasi partiler içinde seçime en hazır partidir. Ancak ‘ben’ değil, ‘biz’ demeliyiz.

Ersan Bey hükümeti kurma görevi aldığında dakika bir gol bir diğer partiler, parti meclislerini toplayıp ‘UBP ile hükümete girmeyiz’ dedi. TDP’yi ayırıyorum. Taban tabana zıtız. Ancak Ersan Bey ile Erhürman veya Ersan Bey ile Özersay uyumlu çalışabilirlerdi.”

Ersan Saner'in ilk tur görüşmelerinde herhangi bir şart koymadığını ifade eden Gardiyanoğlu, “Sadece icraat hükümetinden yana olduğumuzu ifade etti. Erken seçim isterken esnafın, özel sektörün dayanacak gücü var mıdır? Buna bakmak lazım. 4’lü erken seçim hükümetini konuştular. Bu halkın farkında değiller mi? Klavye başında kahramanlık olsun diye bu ülkeyi karanlığa sürüklemekle mi görevliler?” şeklinde konuştu.