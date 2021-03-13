Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
3 ay cezaevinde bekleyecekler
3 ay cezaevinde bekleyecekler
7 gün daha poliste tutuklu kalacak
7 gün daha poliste tutuklu...
75 gün cezaevinde bekleyecekler
75 gün cezaevinde bekleyecekler
2 ay cezaevine gönderildi
2 ay cezaevine gönderildi
4 buçuk yıl hapis cezası
4 buçuk yıl hapis cezası

Gardiyanoğlu: "Bir siyasi partinin kurultayına hiç karışmadım"

Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaparak YDP Genel Başkan Adayı Bertan Zaroğlu'nun açıklamalarına cevap verdi.

13 Mart 2021 Cumartesi 14:14
491 Okunma
Gardiyanoğlu: "Bir siyasi partinin kurultayına hiç karışmadım"

GÜNDEM KIBRIS - SOSYAL MEDYA

Gardiyanoğlu, "Başkanlığını yaptığım UBP Lefkoşa ilçe başkanlığımda veya öncesi siyasi yaşantımda hiçbir zaman başka bir siyasi partinin kurultayına hiç karışmadım, karışanlarada müdahale ettim" dedi.

Sadık Gardiyanoğlu'nun açıklaması şu şekilde:

Kamuoyuna;

Başkanlığını yaptığım UBP Lefkoşa ilçe başkanlığımda veya öncesi siyasi yaşantımda hiçbir zaman başka bir siyasi partinin kurultayına hiç karışmadım, karışanlarada müdahale ettim.Yeniden Doğuş Partisi bir kurultaya doğru gidiyor ve iki değerli adayı var.Her ikisinede başarılar dilerim.Özellikle adaylardan Sn Zaroğlu’nun şahsımı hedef alarak yapmış olduğu söylemlerini büyük bir şaşkınlık ve hayal kırıklığı içinde takip ettim.Geçen hafta içinde yapmış olduğum bir Facebook paylaşımımı hedef alarak beni ahlaksızlıkla suçlaması beni ayrıca çok derinden üzmüştür ki bu kişi ile siyasi dostlukta öte arkadaşlığımız vardı.Bu paylaşımı sayın Arıklı yapmış olsaydı bu kadar Kırılmaz ve üzülmezdim çünkü sayın Arıklı ile çok fazla bir geçmişim yok.

Bu paylaşımımda 181 yeni yol arkadaşımızın UBP’ye katılacağının müjdesini vermiştim ve 11 Nisan’dan sonra bu sayının artacağını yazmıştım.Niye 11 Nisan? Amacım kurultaya müdahale olmuş olsaydı bu 181 kişinin kayıtlarını hemen Yüksek seçim kuruluna bildirir ve YDP kurultayında oy vermelerini engellerdim.Bunu yapmadım.Ayrıca ilgili aday,bu 181 kişinin kaç tanesinin siyasi eğilimlerini biliyor? Kaçı yeni üye? Kaçı başka siyasi partilerden bizlere katılmışlar biliyormu?.

Özet olarak Kim kazanırsa kazansın yolu açık olsun.Şahsımı veya partimin ismini kullanarak kurultaylarında üzerimizden pirim yapmaları asıl siyasi Ahlaksızlıktır.

Saygılarımla

Sadık Gardiyanoğlu

UBP Lefkoşa İlçe Başkanı

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ÇAVUŞOĞLU, 14 MART TIP BAYRAMI DOLAYISIYLA MESAJ YAYIMLADI
ÇAVUŞOĞLU, 14 MART TIP BAYRAMI DOLAYISIYLA MESAJ YAYIMLADI
TURİZM VE ÇEVRE BAKANI ATAOĞLU’NDAN TIP BAYRAMI MESAJI
TURİZM VE ÇEVRE BAKANI ATAOĞLU’NDAN TIP BAYRAMI MESAJI
Tatar, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı
Tatar, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim