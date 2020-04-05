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Gardiyanoğlu: “Bu ülkenin tüm gençleri Başbakan’ın evladıdır”

UBP İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, Başbakan Ersin Tatar'ın kimseye ayrıcalık yapmadığına ilişkin açıklama yaptı

05 Nisan 2020 Pazar 18:05
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Gardiyanoğlu: “Bu ülkenin tüm gençleri Başbakan’ın evladıdır”

UBP İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, sosyal medyada Başbakan Ersin Tatar’ın karantina koşullarıyla ilgili torpil yaptığını ilişkin paylaşımların yer aldığını ifade etti.

Bu paylaşımların son derece yanlış ve haksız eleştiriler olduğuna dikkat çeken Gardiyanoğlu, Başbakan Tatar’ın Türkiye’de doktor olarak görev yapan kızı için bile torpil kullanmadığı söyledi.

Gardiyanoğlu’nun paylaşımı şu şekilde:

“Sosyal medyayı takip ediyorum ve yine şikayet.Vay millet otelde garantinaya alındı, bizimkiler yurtta. Artık ayıptır, günahtır. Sosyal devlet tüm olanaklarını seferber etmiş ve ateş çemberinden vatandaşlarını çıkarmış ve yurda getirmiştir. Siyasilere ağza alınmayacak eleştirilere devam edenlere de şunu söyleyim.KKTC Başbakanı Sn. Ersin Tatar’ı maddi olarak durumunu herkes iyi bilmektedir ve İstanbul’da ateş çemberinin tam göbeğinde görev yapan Doktor kızını. Bir Başbakan olarak birilerine torpil yapmış olsaydı, kendi kızına yapardı, Yapmadı. Bir baba olarak yüreğine taş bastı, endişe içinde kızını takip ediyor. Belki de uykusuz gecelerinde kızı için, için için göz yaşı döker çünkü o bir baba. Ama önce insan diyen, insan sevgisi ile evlatlarını yetiştiren bir baba, bu terbiyede büyüyen evlat. İşte yerden yere vurduğunuz bir siyasiyi birde bu gözden görün. Önce insan diyebilmek. Böyle bir vicdana sahip olduğu için bu ülkenin tüm gençleri Başbakan’ın evladıdır.”

Anahtar Kelimeler:
Sadık GardiyanoğluErsin Tatar
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Gereksiz laflar 2020-04-05 18:15:49

Sn Başkan gereksiz gereksiz konuşuyorsun. Görev yapan herkesin bir ailesi vardır. Doktorun da askerin de polisin de , herkesin. Nedir bu vatandaşa duygu sömürüsü Başbakana da yağcılık ? Makamında kendini küçültüyorsun. Bu saatte ne kahramana ne da yağcılara ve şak şak çılara ihtiyacımız var. Herkes görevini hakkı ile yapmaya çalışıyor. Kız da sanırım Ankarada, araştır.

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