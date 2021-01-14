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GARDİYANOĞLU: “İDDİA VARSA, BELGE DE OLMALIDIR”

Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

14 Ocak 2021 Perşembe 10:37
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GARDİYANOĞLU: “İDDİA VARSA, BELGE DE OLMALIDIR”

ÖZEL HABER

KIB-TEK’teki yolsuzluk iddialarını değerlendiren Gardiyanoğlu, “Ben Sayın Bakan’ın açıklamalarını ‘popülizm yapıyor’ diye değerlendiriyorum. Siz çıkıp da “KIB-TEK’te yolsuzluk var” derseniz, bu kurumda çalışan herkesi zan altında bırakırsınız. Elinizde ispat varsa, belge varsa, çıkıp ‘şurada şurada yolsuzluk vardır’ diyebilirsiniz. Yani belge varsa açıklamalıdır. Eğer elinde belge yoksa da hukuksuzluk yapıyor demektir. Kudret Özersay da büyük hayallerle geldi, ama büyük bir hayal kırıklığı yarattı” dedi.

Kendisi yurtdışına gideceğinde ailesinin çöktüğünü söyleyen Gardiyanoğlu, “Aynı duyguları ben yaşamak istemem, benim çocuklarım da gelip bana ‘Biz bu ülkede yapamıyoruz, yurtdışına kaçıyorum’ demesin. Bu ülkede evlat yetiştirmek kolay değildir ve onları bu ülkede yaşatmalıyız, barındırmalıyız, kaçırmamalıyız” dedi.

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