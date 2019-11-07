Gardiyanoğlu: İlk turdan almak için çalışacağız

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu, anket sonuçlarına göre Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde önde olduklarının netleştiğini, seçimi ilk turdan bitirmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

UBP’den yapılan açıklamaya göre TV Güneş’te “Parantez” programına katılan Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“GÜNÜ GELDİĞİNDE HEP BİRLİKTE GÖRECEĞİZ”

Gezici’nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin anketine yönelik eleştirileri değerlendiren Gardiyanoğlu, 2015 yılında yapılan anketi hatırlattı.

“2015 yılında Gezici ikinci tura Eroğlu ile Akıncı kalacak ve yüzde 60’a 40 Akıncı alacak demişti. Eroğlu da Cumhurbaşkanıydı” diyen Gardiyanoğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimini Akıncı’nın kazandığını söyledi.

“Dünden beri bana çok da yazıldı, ‘parayla yaptırdınız’ dediler, ‘günü geldiğinde göreceksiniz’ ifadeleri kullanıldı” diyen Gardiyanoğlu, “Günü geldiğinde hep birlikte göreceğiz. İşlerine geldiğinde güzel, işlerine gelmedi mi şikayet” ifadelerine yer verdi.

ELEŞTİRİLERE YANIT…

“Adaylar belli değilken bu anket ne?” eleştirilerine yanıt veren Gardiyanoğlu, “Köyün minareleri belli, adayların kim olacağı belli, eğer CTP’nin vekillerine sorarsanız Tufan bey diyorlarsa, Tufan beyin görevden kaçma şansı yoktur” dedi.

“HALK, UBP’NİN TEZLERİNİN DOĞRU OLDUĞUNU BENİMSEMİŞ OLDU”

Sadık Gardiyanoğlu, çıkan sonucun partilileri rehavete düşürmemesi gerektiğinin altını çizerek, ankette sadece Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin değil, aynı zamanda son dönemde Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Barış Pınarı Harekatıyla ilgili açıklamalarının da toplumda ne kadar kabul görüp görmediğinin ortaya çıktığını kaydetti. Gardiyanoğlu, bunun yanında halkın bir oyla dünyaya bağlanamayacağını, sorunun Güney’de olduğunu, UBP’nin tezlerinin doğru olduğunu benimsemiş olduğunu belirtti.

“ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ”

Yapılan çalışmaları referans gösteren Gardiyanoğlu, seçimin ilk turda bitebileceğine inanç belirtti.

“Halkın Partisi, Ulusal Birlik Partisini destekleyecek mi?” sorusuna karşılık Gardiyanoğlu şunları kaydetti:

“Erhan Arıklı’nın bir çağrısı vardı. ‘Sağda birliktelik yakalayalım’ diye. Ben de ‘eğer Tatar ikinci turda kalamazsa, ben sağdan bir aday varsa onu desteklerim’ dedim. Mutabakat gerekirse, çözüm şekliyle, federasyoncular ve iki ayrı devletçiler olarak ayırıyorum. Ben de şu çağrıyı yaptım, ‘4 partinin liderlerinin birbirlerinden beklentileri olmadan, sadece ülke sevgisi adı altında oturun görüş ortaya koyun’ dedim. Örneğin ikinci tura sağdan farklı bir aday kaldı, ben sağdaki adaya oy veririm. Özel bir isteğim olmaz. Kalbimden geçtiği için giderim. Birçok partinin tabanına ne kadar hakim olduğu sorgulanmalıdır.”