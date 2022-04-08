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Gardiyanoğlu: “İşten atmanın ustası CTP’dir”

UBP milletvekili Sadık Gardiyanoğlu, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

08 Nisan 2022 Cuma 10:11
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Gardiyanoğlu: “İşten atmanın ustası CTP’dir”

ÖZEL HABER

UBP milletvekili Sadık Gardiyanoğlu, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

Gardiyanoğlu, “İşten atmanın ustası CTP’dir. 2003 yılında CTP-DP hükümeti geceden sabaha binden fazla kişiyi işten çıkardı. İşçiler dava açtı. 3 yıl süren mahkeme süreci sonunda da o insanları CTP geri işe almadı. Tekrar ifade ediyorum, bu yasa ile birlikte kimse işsiz kalmayacak. Sendikaların olduğu bir yerde bir işçiyi çıkartmak o kadar kolay mıdır? Kaldı ki yasada açıkça yazıyor. Hiçbir işçi çıkarılmayacak” dedi.

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