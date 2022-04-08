Gardiyanoğlu: Komite başkanına su atıldı, mikrofon önünden alındı

ÖZEL HABER

Belediyeler reformunun konuşulduğu komitede yaşananları anlatan Gardiyanoğlu, “Amaç yasaya bir şeyler katıp bunu geçirmek midir? Yoksa temcit pilavı gibi sürekli ortaya koymak mıdır? Aynı maddeyle ilgili defalarca ilgili soru soruldu ve aynı soruyla ilgili defalarca cevap verildi zaten. Önemli olan resmin büyüğünü görmek gerekir. Bazı vekiller canlı yayına girdi. Komite başkanının önünden mikrofonların önünden alınmasıyla ve komite başkanına su atılması gibi fiziki temas oldu. Biz bunları gündeme getiremiyoruz. Ancak yapılanlar bence doğru değildi. Esas üzerinde konuşulması gereken konu bilgi kirliliğidir. Belediyeler kapatılacak diyorlar. Hayır, belediyeler kapatılmayacak devam edecek ve kimse işsiz kalmayacak ve toplu iş sözleşmeleri bir sonraki sözleşmeye kadar devam edecek. Bunlar yasada açık açık yazmaktadır." dedi..