Gardiyanoğlu: “Lefkoşa için adaylarımız belli”

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UBP Lefkoşa Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

Belediye Başkan adayları hakkında açıklama yapan Gardiyanoğlu, “Yarın saat 11.00’da bir toplantımız olacak genel merkezde. 6 ilçenin aday seçimlerinde yöntem belirlemesiyle ilgili bir toplantı yapacak. Her ilçenin hassasiyetleri çok farklı. Ancak bu kez daha farklı olacağını düşünüyorum. Bu dönem daha katılımcı bir şekilde olacağına inanıyorum. Bizim Lefkoşa’mızın adayları yüzde 90 bellidir. Muhtemelen yarın toplantıdan sonra Alayköy, Gönyeli ve Lefkoşa için adaylarımızı açıklayacağız” dedi.

Gardiyanoğlu, “UBP her belediyede kendi adayını çıkarma kararı aldı. Bazı ilçelerde bağımsız adaylara UBP destek vermişti yeni süreçte bunun takdiri Genel Başkanındır” dedi.