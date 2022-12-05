Gardiyanoğlu, mesajına "Ulu Önder Atatürk’ün kadınlara verdiği aydınlanma görevi, bugün hala önemini korumaktadır. Kadınların siyasetin öznesi olması, her alanda daha güçlü şekilde yer alması idealiyle ve Dünya Kadın Hakları Günü’nü, tüm kadınların eşit, adil ve korkusuz yarınlara sahip olabildiği gelecek ümidiyle kutluyorum” dedi.
Gardiyanoğlu'ndan Kadın Hakları Günü mesajı...
Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkan Adayı Sadık Gardiyanoğlu Türk Kadının Seçme ve Seçilme Hakkı kazanmasının 88’nci yıl dönümünü kutladı.
05 Aralık 2022 Pazartesi 11:28
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