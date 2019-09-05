Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Eşcinsel geni' diye bir şey yok
Eşcinsel geni' diye bir şey...
WhatsApp Web İçin ‘Karanlık Mod’ Geliştirildi
WhatsApp Web İçin ‘Karanlık Mod’...
Meme estetiğinde bunlara dikkat
Meme estetiğinde bunlara dikkat
Yaşı da kurusu da şifa kaynağı
Yaşı da kurusu da şifa...
Varis tedavisini ertelemeyin
Varis tedavisini ertelemeyin

Gardiyanoğlu'ndan önemli açıklamalar

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu, “BRT Sabah Haber’de gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

05 Eylül 2019 Perşembe 13:02
Gardiyanoğlu'ndan önemli açıklamalar

Hükümetin 100 günü icraatlarını değerlendiren Gardiyanoğlu, 4’lü koalisyon döneminde bozulan Türkiye–KKTC ilişkilerinin, UBP-HP hükümetinin girişimleriyle düzeldiğini ve ülkeye kaynak akışının da bu sayede sağlanabildiğini söyledi.

Kıbrıs konusu ile ilgili, “Müzakereler benden daha yaşlı” ifadesini kullanan Gardiyanoğlu, gelinen noktada federasyon için yapılacak olan bir görüşmeden pek beklentisi olmadığını vurguladı.

Nisan ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda da görüş belirten Gardiyanoğlu, seçilecek olan Cumhurbaşkanı’nın yüzünü Orta Doğu ve Türk Devletlerine dönmesinin daha doğru olacağını söyledi.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası EL-SEN’in yaptığı eylemleri de değerlendiren Gardiyanoğlu, sendikayı 4’lü koalisyon döneminde sessiz kalmakla suçldı.

Gardiyanoğlu, sendikanın tüm iddialarına rağmen Maliye Bakanlığı’nın KIB-TEK’e borcu olmadığının da ortaya çıktığının altını çizdi.
(BRT)

banner22
Anahtar Kelimeler:
Gardiyanoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
HAYRET 2019-09-05 22:30:38

GERÇEKTEN HAYRET, NE HALE DÜŞTÜK. MALİYE BAKANI VEYA BAŞBAKAN, HATTA ENERJİ BAKANI KONUŞAMIYOR DA ÖRGÜT BAŞKANI MI KONUŞUR. YOKSA MALİYEYE AİT EVRAKLAR ARTIK ÖRGÜT BAŞKANLIĞINDA MI TUTULUYOR

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Gece yarısından sonra süresiz grev
Gece yarısından sonra süresiz grev
Hükümet EL-SEN’le görüştü
Hükümet EL-SEN’le görüştü
Akıncı, yarın Lute'la yeniden görüşecek
Akıncı, yarın Lute'la yeniden görüşecek

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim