Gardiyanoğlu'ndan önemli açıklamalar

Hükümetin 100 günü icraatlarını değerlendiren Gardiyanoğlu, 4’lü koalisyon döneminde bozulan Türkiye–KKTC ilişkilerinin, UBP-HP hükümetinin girişimleriyle düzeldiğini ve ülkeye kaynak akışının da bu sayede sağlanabildiğini söyledi.

Kıbrıs konusu ile ilgili, “Müzakereler benden daha yaşlı” ifadesini kullanan Gardiyanoğlu, gelinen noktada federasyon için yapılacak olan bir görüşmeden pek beklentisi olmadığını vurguladı.

Nisan ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda da görüş belirten Gardiyanoğlu, seçilecek olan Cumhurbaşkanı’nın yüzünü Orta Doğu ve Türk Devletlerine dönmesinin daha doğru olacağını söyledi.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası EL-SEN’in yaptığı eylemleri de değerlendiren Gardiyanoğlu, sendikayı 4’lü koalisyon döneminde sessiz kalmakla suçldı.

Gardiyanoğlu, sendikanın tüm iddialarına rağmen Maliye Bakanlığı’nın KIB-TEK’e borcu olmadığının da ortaya çıktığının altını çizdi.

(BRT)