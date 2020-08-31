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GARDİYANOĞLU: “OLAN YİNE HALKA OLUYOR”

Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Dr. Remzi Gardiyanoğlu, hükümetin Coronavirüs salgınını kendi çıkarları doğrultusunda kullanmaya başladığına dikkat çekerek, “Olan yine halka oluyor” dedi.

31 Ağustos 2020 Pazartesi 10:49
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GARDİYANOĞLU: “OLAN YİNE HALKA OLUYOR”

Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Dr. Remzi Gardiyanoğlu, hükümetin Coronavirüs salgınını kendi çıkarları doğrultusunda kullanmaya başladığına dikkat çekerek, “Olan yine halka oluyor” dedi.

Ülkede sağlığın her zaman konuşulduğunu ama konuşulanın hep lafta kaldığını söyleyen Gardiyanoğlu, “Bir arpa boyu yol alamıyoruz. Niye gidemediğimizi bir türlü anlayamıyorum. Yıllardan beridir siyaset koltuğuna oturanlar, yandaşlarına, partililerine, gelecek seçim yatırımlarını yapmaktan geri kalmadıkları için maalesef halk sağlığı için hiçbir şey yapmıyorlar” dedi.

Gardiyanoğlu, salgın sürecinde pandemi hastanesinin 100 yataklı yapılacak olmasının normal olduğunu, ancak önlem alınmaz ve uyarılar dikkate alınmazsa, kaç yataklı hastane yapılırsa yapılsın pandemi hastanesinin hiçbir zaman yeterli olamayacağını belirtti.

Okulların açılacak olmasının risklerini de yorumlayan Gardiyanoğlu, “Sınıftaki bir çocuğun ateşlenip doktoruna gittiğinde ateşlenen çocuğun bir hafta okula gitmemesi gerektiğini öğrenen diğer veliler sınıftaki diğer çocuklardan kaçını okula gönderecekler bilemiyorum. Hükümet okulları açacak ama okula giden çocuk sayısı oldukça az olacak. Üniversitelerde de öyle olacak” dedi.

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Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler BirliğiRemzi Gardiyanoğlu
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