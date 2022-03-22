Meclis’te son güncel konuşmayı Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekilleri Sadık Gardiyanoğlu, “Polisimiz ve Empati” konusunda yaptı. Gardiyanoğlu, bunun, Meclis kürsüsünde çok sık dile getirilen bir konu olduğunu söyledi.

Polisle ilgili çok güzel şeyler söylenmediğini, polislerin çok sık eleştirildiğine işaret eden Gardiyanoğlu, polislerin çalışma şartları, saatleri, özlük hakları gibi konulara değindi.

Polis emekçilerinin ödeneklerinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini ifade eden Gardiyanoğlu, “Polisin sendikalaşma hakkı yoktur. Bu konuyu Meclis’te milletvekili arkadaşlara dile getiriyorum ki bu sessiz çoğunluğun sesi olalım” dedi.

Güvenlikten sorumlu olan polislerin ne şartlarda görev yaptığı konunda empati yapılmamasını eleştiren Gardiyanoğlu, diğer kamu görevlilerine verilen halklar gibi polislere 25 yıl üzerinden emeklilik hakkının revize edilmesi veya belli yaşlara gelen polislerin görevlerini veya görev yerlerinin yeniden düzenlenmesi gerektiğini dile getirdi.