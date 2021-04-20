Gardiyanoğlu: “Şu anda seçim olsa, meclis aritmetiği çok fazla değişmez”

GÜNDEM KIBRIS

Gündemde olan erken seçim konusunda açıklamalarda bulunan Gardiyanoğlu, “Kamuoyu yoklamaları yapıyoruz, daha küçük ölçekli araştırmalardır. Hazırladığımız 10-15 soru vardır. Daha iyi adım atabilmemiz için bunlar gereklidir. Ülkemizdeki tüm siyasi partilerin, kitleye ulaşmada ciddi sıkıntısı var. Şu anda bir seçim olsa, Meclis aritmetiği çok fazla değişmez. Vakaların da şu anda 50 üzerinde seyretmesi, bizim için hala risktir. İlk önce biz bu sayıları düşürmeliyiz, aşağıya çekmeliyiz. Test sayısı ciddi anlamda yükseldi.” dedi.

Yeniden Doğuş Partisi’nden Ulusal Birlik Partisi’ne geçen ciddi sayıda bir üyenin olduğunu söyleyen Gardiyanoğlu, “Bu rakamımızı da kısa süre içerisinde açıklayacağız” dedi.