Gardiyanoğlu: "Tek bölgeli seçimin sonuna kadar arkasındayım"

Son günlerin en önemli konu başlığı olan “tek bölgeli seçim” sistemi ile ilgili konuşmasına başlayan Sadık Gardiyanoğlu, su konusu, gönyeli çemberi, ülkedeki sıkıntılarla ilgili açık ifadeler kullandı, muhalefeti eleştirdi, zaman zaman özeleştiri yaptı. Sunucu Togay Uluöz’ün sorularını yanıtlayan Gardiyanoğlu projelerden ve yaptıkları çalışmalardan da bahsetti.

“Çarşaf listeyi savunuyorum”

“Tek bölgeli seçim sisteminin sonuna kadar arkasındayım.” diyen Gardiyanoğlu tek çarşaf listeyi savunduğunu kırmızı çizgilerle belirtti. Tek bölgeli seçimin en büyük getirisinin siyasilerin tek bölgeye değil her bölgeye hizmet götürmek zorunda olduğuna inandığını belirten Gardiyanoğlu şu ifadeleri kullandı: “ Yıllarca kendi bölgesinin dışına çıkmayan, dar çerçevede kalan, kendi bölgesi dışında hiç bir sorunla ilgilenmeyen bir çok siyasi bu tarihte geldi ve tarihin tozlu sayfasında yerini aldı. Hatta Bakanlar bile kendi bölgesine hizmet etti. Bugün baktığınızda yeşilırmaktan Karpaz’a kadar gidecek ve sorununu yerinde dinleyecek.”

“Sistemi halka anlatacağız”

Yüksek Mahkeme Başkanının konuşmasına atıfa bulunan Gardiyanoğlu, Matbaa olayının konuşulduğunu, bunun için tektik çalışmaların yapıldığını belirterek, “Biz maddelerin hepsini okuduk. Günün sonunda nasıl oy kullanılacağını biz halka anlatacağız.” dedi. Gardiyanoğlu şöyle devam etti: “Bu seçim sisteminin halka iyi anlatılması gerekiyor. Bu seçim ilk kez yapılacağı için sıkıntılar var ama şahsi inancım şudur ki: tek bölgeli seçim sisteminin ülkemize daha hayırlı sistem olacak. Çünkü hizmet bir bölgeye değil her bölgeye eşit oranda hizmet götürecekler ve tüm halk bu hizmetlerden yararlanacak.”

“CTP ile koalisyona karşıydım”

UBP-CTP koalisyonu ile ilgili sorulan soru üzerine Gardiyanoğlu, CTP ile kurulan koalisyona karşı olduğunu, iki partinin mayasının farklı olduğunu savundu. Gardiyanoğlu, hükümetin bitme nedenini de şöyle açıkladı; “Bu hükümetin bitmesinin en büyük nedenlerinden biri su konusu, diğeri de Maliye Bakanlığı açıklama yapmıştı maaşlarla ilgili, maaşların bir kısmının yatması, diğerinin sonra yatması gibi durum ortaya çıkmıştı, bu bizim kaldırabileceğimiz bir durum olmamakla birlikte asıl kırılma noktası CTP’deki yöneticilerin Türkiye ile imzalanan iş birliği protokolunün yerine getirilmemesi ve/ veya yenilenmemesidir. TC şu tarihte suyu akıtacağım dedi, akıttı, imzayı atan İrsen Küçük hükümeti oldu. Uzmanlar suyun öneminden bahsederken, Türkiye de bize suyu gönderirken biz bunu tabi alacağız.”

“UBP hançerlendi”

Gardiyanoğlu UBP’nin muhalefet durumuna düştüğü günleri anlatarak UBP’nin hançerlendiğini savundu. Gardiyanoğlu “2013 yılında gelindi, geceden sabaha darbeyle UBP anamuhalefet durumuna düştü, UBP hançerlendi, UBP’ye gönül verenler seçmene ihanet edildi ve ana muhalefet oldu. Sonra seçim hükümeti kuruldu, seçim yapıldı. Halk UBP’ye mesaj verdi, siz istirahat edin dedi. Bizi ancak halk idare eder.” Dedi.

“Gönyeli çemberi rahatladı”

Gönyeli çemberine yapılan kaçış yolları ilgli de değerlendirme yapan Gardiyanoğlu, her sabah 7,45’te Gönyeli Çemberinden geçtiğini, Pazartesi hayal kırıklığı yaşadığını ancak insanların öğrenmesiyle bugün trafiğin ciddi anlamda rahatladığını gördüğünü söyledi. “2,5 dakikada geçtik.” Diyen Gardiyanoğlu, hatta yolda Haberci Hakan Yıldırımı haber yaparken gördüğünü söyledi ve Yıldırım’a mesaj gönderdi, yine çembere gidip durumu resmetmeli dedi.

“Hedef tek başına iktidar”

15 Ekim 2015’te göreve geldiğini söyleyen Gardiyanoğlu, bu süre zarfında üye sayısını yüzde 30 arttırdığını belirterek, 11 bin küsur üye ile yollarına devam ettiklerini söyledi ve UBP’nin hedefinin tek başına iktidar olduğunu söyledi. Gardiyanoğlu önemli projelere de imza attıklarının altını çizerek çalışmaları hızlı bir şekilde sürdürdüklerini de söyledi. İlçe teşkilatı ile de konuşan Gardiyanoğlu, sadece kendi üyelerine hizmet etmediklerini, herkese ellerinden geldiği kadar yardım eli uzatmaya çalıştıklarını, hatta hiç kimsenin dini, dili, uyruğu ile ilgilenmediklerini, tüm insanları kucaklayan bir parti olduklarını vurguladı.

“Dini topluma öcü gibi göstermeye çalışanlar var”

Son zamanlarda özellikle sosyal medydaki tartışmalara da değinen Gardiyanoğlu, rencide edici konuşmaların sayısının arttığını, bu duruma karşı olduğunu söyledi. “Okullarda en çok konuşulan konu din dersi. Bu ülkede din dersi var değil mi?” diyen Gardiyanoğlu, “Sendikaların başka işi gücü yok, toplum dinamikleri ile oynamaya çalışıyor. Dini topluma öcü gibi göstermeye çalışıyorken, gidip kilisede açıklama yapıyor. Bizim Din işleri Başkanımız var, bunun muadili Güney’de de papaz var. Papaz ülkenin iç meselelerine karışıyor mu, karışıyor. Bizim müftünün en küçük bir açıklaması var mı, yok. Karışsa ortalığı hayal edin. Bizi yavaş yavaş sindirmeye çalışıyorlar. Bu insanlar, fonlardan aldıkları miktarlara hizmet ediyorlar. Dinler özgürdür, hoşgörü olmalı.” dedi.

“Suistimal var”

Bazı kesimlerin belirli dinamikleri harekete geçirmeye çalıştığını söyleyerek dağ yolundaki kaza örneğini verdi. Gardiyanoğlu, 3 vatandaşın hayatını kaybettiği kaza sonrası meclis önünde yapılan eylemi hatırlattı ve toplumun sinir uçları ile oynamaya çalışanları eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

“Girne Dağ yolu olayı. 3 vatandaşımız hayatını kaybetti, başbakanlık önünde olaylar yaşandı. polisler zarar gördü, Başbakanlık yıkıldı döküldü. Biz hükümete gelmeden 4 ay önce koltukta oturanlar beni eleştirdi. Sayın Özgürgün dik duruş sergiledi, sadece öğrencileri muhatap aldı. Sizin kanalınızdan Hakan Yıldırım Başbakanlık önünde çocuklarla röportaj yaptı. Öğrenciler biz buraya daha iyi eğitim için, karanlıkta okula gelmek istemiyoruz dedi. Gençlerin iyi niyetini su istimal ettiler, bir kızımızın eline yafta verdiler. Öyle bir gençlik yetiştiriyorlar ki, toplum değerlerinden uzaklaştırılan gençlik yetiştiriyorlar.”