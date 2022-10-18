GARDİYANOĞLU: “UBP AMİRAL GEMİSİNİ ALMAK İÇİN YOLA ÇIKTI”

ÖZEL HABER - Esengül Aykaç

Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Belediyesi Başkan adayı Sadık Gardiyanoğlu, Gündem Kıbrıs Web TV'de Bahar Sancar'ın konuğu oldu…

Adaylığı ile ilgili konuşan Gardiyanoğlu, Lefkoşa'da doğmuş büyümüş biri olarak Lefkoşa'ya ödemesi gereken bir borç olduğunu ve bu yüzden aday olduğunu açıkladı…

“HİÇBİR MAZERET BAŞARININ YERİNİ TUTAMAZ”

Gardiyanoğlu, “Belediyecilik sadece çöp toplamak, kısmi ve yetersiz ilaçlama yapmak değildir. Bugün Lefkoşa’ya baktığınızda maddi kaynak olmaksızın yapılabilecek dünya kadar işlerin olduğunu görüyoruz. Hiçbir mazeret başarının yerini tutamaz” ifadelerini kullandı.

“SEÇİM ARTIK FARKLI BİR YÖNE EVRİLDİ”

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu'nun adaylığını duyurduğu paylaşımı gördükten sonra çok heyecanlandığını belirten Gardiyanoğlu, paylaşımın altındaki yorumları gördükten sonra seçimin artık farklı bir yöne evrildiğinin ortaya çıktığını kaydetti.

“KİMSE SEÇİMİ ÇANTADA KEKLİK GÖRMESİN”

Gardiyanoğlu, "Artık kimse Lefkoşa’da rahat olmasın, kimse seçimi çantada keklik görmesin. Ulusal Birlik Partisi amiral gemisini almak için ve Lefkoşalıya hizmet etmek için yola çıktı” dedi.

Aday tanıtım şöleni yapılacağını ifade eden Gardiyanoğlu, “Yapılacak olan bu şölende projeler ve projelerin mali mükellefiyetlerini yazarak yayınlayacağız. Biz bir şeye söz verdiğimiz zaman neye söz verdiğimizi de anlatacağız. Nereden bulup yaptığımızı da anlatacağız” diye konuştu.

Hiçbir zaman siyaseti benliğinin önüne geçirmediğini söyleyen Gardiyanoğlu şöyle devam etti:

“Hayatımda her zaman empati yaparak yürüdüm. Ben bir babayım. İki tane de evladım var. Lefkoşa’da yaşıyorum. Hafta sonu olduğunda evlatlarımı alıp gideceğim bir yerim yok. Bunu park alanında söylüyorum. Çocuklarımı yeşille buluşturma anlamında söylüyorum. Hafta sonu çocuklarımı Girne’ye veya Taşken Doğa Park’ının piknik alanına götürüyorum. Çünkü çocuklarımı başka türlü yeşille buluşturamıyorum” dedi.

“KIZILBAŞ PARKI UBP’NİN PROJESİDİR”

Kızılbaş Parkı’nın UBP’nin projesi olduğunu anlatan Gardiyanoğlu, “Seçim kitapçıklarını açıp bakabilirsiniz. Bu proje de zamanında benim projemdi. Kızılbaş Parkı son bir sene de yapıldı ve bir parkur yapıldı. Bunun adına park dediler ama park bu değil” ifadelerini kullandı.

Konuşmasının devamında mevcut belediye yönetimini de eleştiren Gardiyanoğlu şunları söyledi:

"Siz 8 yıldır yönetimde olacaksınız ve yarım kalan bir tiyatro binası öylece duruyor ve hiç çivi çakılmadı. Peki, Lefkoşalı kültür sanatı nerede yaşıyor. Koskoca başkentte toplantı yapmak için AKM’den başka bir yerimiz yok. Başkentte çocuklarımızı alıp götüreceğimiz yeşil alanımız yok. Trafik çilesinden yıllardır çatlıyoruz.

Göreve geldiğinde ele alacağı ilk üç konuyu da sıralayan Gardiyanoğlu, "Göreve geldiğimde ele alacağım üç konu var. Trafik, yeşil alanlar ve kültür sanat. Bunların ne olacağı ile ilgili kitapçığımızda madde madde yazacak. Tüm bunların Lefkoşa Türk Belediyesi’ne mali mükellefiyeti olmayacak. Çünkü belediyenin durumu belli.

Lefkoşa Türk Belediyesi'nin borcu olduğunu ve kendisini çok zor bir görevin beklediğini bilerek aday olduğunu belirten Gardiyanoğlu, sözlerini şöyle noktaladı:

"Şu anda kaç milyon TL borcu olan belediyeye aday olduğumun farkındayım. Belediyenin kaç para borcu olduğunu, aylık taahhüdünü, sosyal sigorta yatırımlarını, kıdem tazminatlarını ve personelin durumunun ne olduğunu bilerek aday oldum. Tüm bunları göz önünde bulundurarak çalışmaları nasıl hayata geçireceğimi düşünerek aday oldum"