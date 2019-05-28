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Gardiyanoğlu: UBP elini taşın altına koydu

UBP Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu, bakanlıklar ve bürokrat atamaları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu

28 Mayıs 2019 Salı 20:24
Gardiyanoğlu: UBP elini taşın altına koydu
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Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu, kabineyi oluşturma ile bürokrat ve atamalar konusunda Genel Başkan Ersin Tatar’ın yetkili olduğunu söyleyerek, Tatar’ın işini bilen birisi olduğunu ve dengeli bir dağılım yapacağını söyledi.

BRT’de katıldığı programda soruları yanıtlayan UBP Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu, Bakanlıklar ve bürokrat atamaları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Gardiyanoğlu, Genel Başkan Ersin Tatar’ın kabineyi yazarken mutlaka düşüncelerinin olduğunu kaydederek, “Bakanlık konusunda belki Lefkoşa’ya ağırlık verilmiş olabilir” dedi.

Gardiyanoğlu, Genel Başkan Ersin Tatar’ın bu işi bilen biri olduğuna vurgu yaparak, bürokrat atamaları konusunda başka ilçelere ağırlık verebileceğini ve bu konuda dengeyi koruyabileceğini düşündüğünü söyledi. Gardiyanoğlu, “Yetki de Genel Başkandadır ve atamaların altına imza koyacak olan da sayın Tatar’dır” diyerek, “Tatar bu işi bilen biridir” ifadelerine yer verdi.

Sadık Gardiyanoğlu, “Güvenoyu vermeyecek vekil olabilir mi?” sorusuna, “partide 21 milletvekilinin sağlık ve kötü bir durum dışında oylamaya katılacağını ve oluşacak hükümete evet diyeceğinden emin olduğu” cevabını verdi.

Gardiyanoğlu, koalisyonla ilgili görüşünü o dönemde açık bir şekilde ifade ettiğini anımsatarak, “erken seçimi istediğini” belirtti.

“KAHVE KONUSU VE İFTİRALAR DEĞERLENDİRİLDİ... TABANIMIZDA ÖFKE VAR...”

Gardiyanoğlu, “Halkın Partisi  ile ilk hükümet kurulabilir söyleminde görüşüm erken seçimdi. Kurulum sürecinde sayın Özersay’ın açıklaması vardı. ‘Kurulma olasılığı kadar kurulmama olasılığı da var’. Erken seçime hazırız dedik sayın Genel Başkana. Parti Meclisi’nde de ‘kahve, iftiralar’ konuları da değerlendirildi. Tabanımızda bu açıklamalarla ilgili öfke var. Genel Başkanımız erken seçim kararı çıkarsa giderim dedi. Korkumuz yok. Ülkenin gerçekleri var. Her sektör perişan. Alım gücü yerlerde sürünüyor. Biz UBP olarak erken seçim yapıp 6-7 ayını hiç mi edelim, yoksa koalisyona mı girelim diye sorduk. Bugün erken seçim kararı alınsaydı 5 ay sonra seçim olacaktı. Sonrasında Cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Bir yıl bu ülkeyi kimsenin kilitlemeye hakkı yok. bunun için elimizi taşın altına koyduk.”

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