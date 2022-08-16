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Gardiyanoğlu: “UBP tabanında huzursuzluk var”

UBP Lefkoşa Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

16 Ağustos 2022 Salı 10:16
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Gardiyanoğlu: “UBP tabanında huzursuzluk var”


ÖZEL HABER

UBP Lefkoşa Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

UBP’de çift başlılık olduğu yönündeki iddialar hakkında konuşan Gardiyanoğlu, “Faiz Bey yasamanın başı, Ünal bey ise yürütmenin başındadır. Şuana kadar çok ciddi bir sıkıntı yaşamadık. Zorlandığımız yerler olabiliyor ancak aşılamayacak durumlarla karşılaşmadık. Faiz Bey ile Ünal beyin arası iyidir. Tüzüğümüze göre üyelerin belli bir yüzdesi ve imzasıyla tüzük değişikliği yapabilirsiniz ancak genel başkan değişikliği yapamazsınız. Faiz beyin iki yıl daha göre süresi var. Kendisi istifa etmediği sürece UBP’nin genel başkanı olmaya devam edecektir. Ancak tabanın rahatsız olduğu bir nokta da vardır. UBP tabanında huzursuzluk var. Sayın üstel Güzelyurt’u ziyaret ederken, Faiz bey İskele’yi ziyaret etti. Bu durum tabanda rahatsızlık yarattı. Bu olayın bir an önce çözülmesi gerekiyor ve Belediye seçimleri ilgili de bir yol haritası çizilmesi gerekiyor. Sanıyorum ki bu konu sağlam bir zemine oturtulacak” dedi.

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