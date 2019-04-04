Gardiyanoğlu: Zamların sebebi…

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu, “hükümetin son zamlarının döviz fiyatları ile bir alakası olmadığını, bütçe açıklarından ve Türkiye ile protokolün imzalanmamasından kaynaklandığını” savundu.

UBP’den yapılan açıklamaya göre, Gardiyanoğlu, bir televizyon programına katılarak, KIB-TEK, ekonomik protokol ve akaryakıt zamları ile ilgili açıklamalarda bulundu, yapılan zamlara tepki gösterdi, hükümeti eleştirdi.

Sadık Gardiyanoğlu, akaryakıt zammı ile ilgili rakamsal verileri ortaya koyarak, ham petrol ve doların düşmesine rağmen ülkede akaryakıt fiyatlarının arttığını kaydetti. “Bunun pahalılıkla, dövizle alakası yok” diyen Gardiyanoğlu, bunun hükümetin bütçe açığı ve Türkiye ile protokolün imzalanmamasından kaynaklandığını belirtti, mevcut rakamlara yüzde 36 zam eklendiğini söyledi.

Ekonomik protokol ile ilgili de konuşan Gardiyanoğlu, protokolün şu aşamada imzalanmasının faydasının da zararının da olmayacağını dile getirerek, hükümetin Merkez Bankası’ndan avans çekip maaşları ödeyeceğini söyledi. Gardiyanoğlu, buna ek olarak Ercan Havalimanı’ndan alınacak ödeme ile de gelirlerin arttırılacağını kaydetti.

Geçmiş dönemde su protokolü için dönemin Bakanları Birikim Özgür ve Erkut Şahali’nin Ankara’ya giderek su protokolünü imzaladıklarını anımsatan Gardiyanoğlu, Bakanlar ülkeye geldiklerinde parti meclisi toplantısında “sen kime danıştın da protokol imzaladın?” sorusuyla karşılaştıklarını dile getirdi. Gardiyanoğlu, “Bu ülkeyi CTP’nin Parti Meclisi mi yönetecek?” diye sorarak, şu anki protokolü, koalisyon ortaklarının üyelerine nasıl anlatacağını merak ettiğini belirtti.

Gardiyanoğlu, elektrikte üçlü tarife dönemi ile ilgili de açıklama yaparak, “Bu tarife neden nisan ayında yapıldı?” diye sordu.

Elektrik tüketiminin en az olduğu ayların nisan ve mayıs olduğunu anımsatan Gardiyanoğlu, “Nisan ve mayıs aylarında iklimden dolayı az elektrik kullanacağımız için faturalar düşük gelecek ancak bunun indirimle alakası yok. İklimden dolayı zaten kullanmayacağız. Kimse faturaların az gelmesini tarifelere bağlamasın, klimaları açmaya başladıktan sonra gerçek faturalar gelecek” dedi.