Gardiyanoğlu:Bu süreç bitince, fırsatçıların peşini asla bırakmayacağız

UBP Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu BRT’de önemli açıklamalar yaptı

Gardiyanoğlu, coronavirüse karşı hükümetin kararlarını değerlendirdi.

Bazı kişilerin öngörmeden biran önce OHAL baskısı yaptıklarını hatırlatan Gardiyanoğlu, hükümetin ise zaman içinde aldığı kararlarla OHAL’e yakın bir durum meydana getirdiğini söyledi.

Halkın yüzde 95’inin kurallara uyduğuna işaret eden Gardiyanoğlu, devlet-vatandaş elbirliği ile bu krizden yakın zamanda çıkılacağına inandıklarını kaydetti.

Ekonominin durma noktasına geldiğini, ekonomik tedbirlerle mevcut durumun geçici süreliğine kontrol altına alındığını ifade eden Gardiyanoğlu, maaşlarından yüzde 25 kesintiyi olgunlukla karşılayan kamu çalışanlarına teşekkür etmek gerektiğini belirtti.

Özel sektör çalışanları için de bir kısım açılımların gündemde olduğuna işaret eden Gardiyanoğlu, ancak böylesi tarihi bir süreçten geçilirken, bazı fırsatçı ticari kurumları da yakından izlediklerini söyledi.

Gardiyanoğlu, “ İşi düşmesine rağmen çalışanını, çalıştırıp hakkını ödeyeni de gördük, işleri artmasına rağmen, kriz nedeniyle kesinti yapanı da işten durduranı da… Bunu asla unutmayacağız. En azından ben unutmayacağım. Kriz bittikten sonra bu işin peşine düşeceğiz. Şimdiden söylemek istedim.” dedi.

Böylesi süreç içinde, dayanışma ve yardımlaşmanın daha da önem kazandığına işaret eden Sadık Gardiyanoğlu, “ Alışveriş yaparken, aldığı bir paket makarnayı ödeyemeyen öğrenciler görüyoruz. İşi olmayanlar, ekmek alamayanlar, açlık sınırına yaklaşım kesimler olabilir. Etrafımıza iyi bakalım. Yardıma muhtaç olabilir. Zaten yardımı severiz. Yardımı esirgemeyelim” diye konuştu

Hükümetin de eksik bıraktığı noktalar olabileceğini ifade eden Gardiyanoğlu, gerçek eleştiri ve önerileri dikkate almanın herkesin görevi olduğunu sözlerine ekledi.

(BRT)