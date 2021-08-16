Garip Dede Türbesi “garip” kaldı

Zeytinlik bölgesinde bulunan Garip Dede Türbesi adeta “Garip” kaldı.

Girne kazasına bağlı Zeytinlik köyünde bulunan ve rivayeti 1460 yıllarına dayanan Garip Dede Türbesi’ne, bazı kişilerin zarar verdikleri iddia edildi.

Türbeye sahip çıkmak isteyen bölge sakinleri bu soruna bir an önce çözüm bulunmasını istiyor.

“KASITLI ZARAR VERİLİYOR”



Bölge sakinleri “Zamanında Vakıflar İdaresi’nin izni ve yardımlarıyla yapılan türbenin, koruma demirleri bazı kişilerce yıkıldı. Müslümanlığın caiz görmediği şekilde mum yakmak, çaput bağlamak, demir para koymak gibi ritüeller uygulanmaya çalışılmıştır. Gün geçtikçe yaygınlaşan, uygun olmayan bu davranışlardan ötürü Şehidanın bulunduğu alan (sanduka) pet şişe, izmarit gibi atıkların yanısıra erimiş akmış mum artıkları, eskimiş bakımsız dualı örtüsü ile dinimize ve orada bulunan Şehida’ya son derece saygısızlık baş göstermiştir. Diyanet işlerinin bilgisi dahilinde olsa da mevcut mahallede bulunan bir grup farklı dine mensup sakinler tarafından mum yakma, çaput bağlama, mümkün oldukça kirli bırakma eğilimleri devam etmiş, temizlemeye gelen kişi ve kurumlar hakkında suç duyurusunda bulunulup, yanlı haber yapılmıştır. Yapılan temizlik çalışması ve asılan dua panosu bilinçli olarak halk tarafından kırılmıştır. Farklı dine mensup bu sakinler mahallelerinde bulunan türbe için koruma altına alınmasına, temizlenmesine, bilgi panosu asılmasına asla izin vermemektedirler, yapıldığı takdirde yıkacaklarını dile getirmektedirler. Zeytinlik Muhtarı ve Vakıflar İdaresi’nin emirnamesi ile tekrar temizlenmiş olup, dua okuyunuz yazan pano da 2020 yılında bu kişiler tarafından sökülmüş ve kirletilmeye devam edilmiştir. Bizler Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde Müslüman bir ülkeyiz, sınırlarımız içerisinde bir çok farklı dine mensup kişiler yaşamaktadır. Her kişi kendi bildiği ve inandığı doğrultuda davranmaya çalışmamalıdır. Diyanetin ön gördüğü Müslümanlığa uygun olacak kurallar dahilinde Kıbrıs genelinde bulunan her bir Şehida Türbesine gösterilen saygının, bakımın ve korumanın bu Türbe içinde gösterilmesi gerekmektedir. Değerlerimize sahip çıkmalıyız” diye konuştu.

Kaynak: Kıbrıs Haber

https://www.kibrishaber.com/kibris/garip-dede-turbesi-garip-kaldi-h11079.html