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Garson cüzdanı cebe attı

Lefkoşa'da bir bar içinde unutulan cüzdanı çaldığı gerekçesi ile tutuklanan zanlı F.S mahkeme huzuruna çıkarıldı.

19 Kasım 2020 Perşembe 12:37
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Garson cüzdanı cebe attı

Lefkoşa'da bir bar içinde unutulan cüzdanı çaldığı gerekçesi ile tutuklanan zanlı F.S mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ali Gencer olayla ilgili bulguları aktardı.

Gencer huzurda bulunan zanlının sirkat suçuna methaldar olduğunu söyledi.

Polis 13.11.2020 tarihinde saat 23.30 raddelerinde Lefkoşa'da bir var  içinde  Lefkoşa'da sakin İ.E.P'ye ait B-13 numaralı masa üzerinde unutulan lacivert renk para cüzdanı ve içerisinde bulunan T.C kimlik kartı, KKTC Sürüş Ehliyeti ile 3 adet kredi kartı ve 250 TL nakit para konu masa üzerinden sirkat edildiği yönünde şikâyet yapıldığını belirtti.

Polis olay yerine geldiklerinde yapılan kamera incelemelerinden konu cüzdanı ayni iş yerinde garson olarak çalışan zanlının sirkat ettiğinin tespit edildiğini ve zanlının derdest emir ile tutuklandığını mahkemeye aktardı.

Polis memuru Gencer mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğinizanlının ifadesinin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini belirterek ilk etapda zanlının 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren yargıç Temay Sağer zanlının soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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