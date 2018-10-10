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Gaspçılar tutuklu yargılanacak

Girne'de Aylin Akdeniz’e ait aracın camlarını kıran zanlılar aleyhindeki soruşturma tamamlandı

10 Ekim 2018 Çarşamba 16:55
Gaspçılar tutuklu yargılanacak

(Kamalı Haber) - Girne - Baldöken araç park yerinde Aylin Akdeniz’e ait park halindeki LT 941 plakalı aracın camlarını taşlarla kırarak, soygun yaptıktan sonra araç sahibine yakalandıkları esnada bıçak çeken ve olaya müdahale etmeye çalışan bir garsonu darp eden Alpaslan Kuşçu ve Murat Kazcı aleyhindeki soruşturma tamamlandı. Aleyhlerine alınan üçer günlük sürede, işledikleri suçları itiraf ederek gönüllü ifade veren zanlılar aleyhindeki soruşturma tamamlandı. Kuşçu ve Kazcı dün teminat talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Yalgı Döşenci, zanlılar Alpaslan Kuşçu ve Murat Kazcı’nın “Gasp”, “Soygun”, “Kasti hasar”, “Sirkat” ve  “Kanunsuz bıçak taşıma” suçlarından tutuklandıklarını anlattı. Polis memuru Yalgı Döşenci, zanlıların 6 Ekim tarihinde saat 01.30 sıralarında Girne Baldöken isimli araç park yerindeki Aylin Akdeniz’e ait park halindeki LT 941 plakalı aracın camlarını taşlarla kırarak 500 TL hasara uğrattıklarını söyledi. Döşenci, zanlıların araç içinden 300 Euro nakit para, 2 adet güneş gözlüğü, cd çalar seti ve bayan cüzdanını çalarak araç sahibinin eşi tarafından fark edildiklerini kaydetti. Zanlı Alpaslan Kuşçu’nun yakalandığı esnada cebinden çıkardığı boyutu tespit edilemeyen bıçakla, G.D., ve M.H., isimli kişilere saldırdığını kaydeden Döşenci, zanlı Murat Kuşçu’nun M.H.’ye yumruk vurarak 2 bin TL değerindeki cep telefonunu da çalarak olay yerinden kaçtıklarını dile getirdi. Zanlıların 6 Ekim tarihinde tutuklanarak mahkemeye çıkarıldıklarını ifade eden Döşenci, zanlıların suçlamaları kabul ettiklerini söyledi. Döşenci, çalınan eşyaların büyük kısmının bulunduğunu ifade ederek 300 Euro’nun bulunamadığını belirtti.

Zanlılar aleyhine yürütülen soruşturmanın tamamlandığını ifade eden Döşenci, Alpaslan Kuşçu’ya “İkamet izinsiz” suçundan dava getirildiğini, Murat Kazcı’nın ise ülkeye ilk kez giriş yaptığını belirterek her iki zanlının da ülkede hiçbir bağları olmadığına vurgu yaptı. Yalgı Döşenci, zanlıların yargılanıncaya kadar 3 ayı geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmelerini talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, zanlıların yargılanıncaya kadar 3 ayı geçmeyecek şekilde Merkezi Cezaevine hükümsüz tutuklu olarak gönderilmelerine karar verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Aylin AkdenizGaspçılarSoruşturmaHaberGündemKıbrıs
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