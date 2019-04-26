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GAT: "Hedef alınan savunmasız grupları korumak için acil önlemler alınmalı"

26 Nisan 2019 Cuma 12:06
GAT: "Hedef alınan savunmasız grupları korumak için acil önlemler alınmalı"
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Toplumsal Cinsiyet Danışma Ekibi (GAT), son dönemlerde kadınlara yönelik cinayetlerle ilgili yaşananların, sosyal medya dahil olmak üzere, toplumdaki ve medyadaki yankılarını üzüntü ve hayal kırıklığı ile takip ettiklerini bildirdi.

Toplumsal Cinsiyet Danışma Ekibi (GAT) tarafından yapılan yazılı açıklamada Güney Kıbrıs’ta işlenen ‘seri cinayetlere’ işaret edildi. Açıklamada, “Soruşturma sırasındaki ihmal ve gecikmeler nedeniyle failin rahatça suç işlemeye devam etmesine izin verildiğine inanıyoruz” denildi.

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Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bu cinayetlerin ataerkil, ırkçı, militarist ve milliyetçi anlayış temelleri üzerine kurulu bir toplumda gelişen ve toplumsal cinsiyete yönelik şiddetin de oluşturucusu olduğuna inanıyoruz. Devlet ve sivil toplum, göçmen ev işçileri gibi savunmasız gruplara güvenlik sağlamalıdır.”

Toplumsal Cinsiyet Danışma Ekibi (GAT), kurum ve kuruluşlardan bu suçların her yönüyle ele alınmasını ve doğrudan hedef alınan savunmasız grupları korumak için acil önlemler alınmasını da istedi.

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GATHaberKıbrısGündemSavunmasızHedefönlem
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