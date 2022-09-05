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Gatriyaba oyununun galası 30 Eylül’de

Senaryosunu Mahmut Anayasa’nın yazdığı Gatriyaba isimli komedi oyunun galası, 30 Eylül’de Lefkoşa’da yapılacak. Oyun daha sonra turneye çıkacak.

05 Eylül 2022 Pazartesi 21:56
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Gatriyaba oyununun galası 30 Eylül’de


Zalihe Susuzlu Tiyatrosu'ndan verilen bilgiye göre, ana sponsorluğunu Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası’nın (DAÜ-SEN) yaptığı komedi oyunu, Zalihe Susuzlu yönetiminde 12 kişilik ekiple sahnelenecek.

Oyun ilk olarak 30 Eylül Cuma saat 20.30’da Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Salonda yer alacak,  ardından 21 ve 22 Ekim'de Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası'nda (KTÖS), 7-8-10-12-14-15-17-19 Ekim'de Gazimağusa Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Merkezi, 5 Kasım Cumartesi Güzelyurt ODTÜ Kalkanlı Kampüsü, 12 Kasım Cumartesi de Girne’de GAÜ Spectrum Kültür ve Kongre Merkezi’nde sahne alacak.

Anahtar Kelimeler:
Mahmut AnayasaGatriyaba
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