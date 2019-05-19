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GAÜ 2019 Burs Sıralama Sınavı 31 Mayıs'ta gerçekleşecek

19 Mayıs 2019 Pazar 16:29
GAÜ 2019 Burs Sıralama Sınavı 31 Mayıs'ta gerçekleşecek
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GAÜ 2019 Burs Sıralama Sınavı’nın 31 Mayıs Cuma günü saat 10.00’da GAÜ Kampüsü’nde gerçekleştirileceği, sınava son başvuru tarihinin 30 Mayıs olduğu açıklandı. 

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GAÜ’den yapılan açıklamaya göre sınava, KKTC liselerinden mezun KKTC ve TC'li öğrencilerin  katılabileceği sınav sonucunda yapılacak olan başarı sıralaması ile üniversite adayının %100, %75, %50 ve %25 oranında  burslardan yararlanabilecek. Kazanılan bursların, GAÜ’nün; ABD, İngiltere, Sri Lanka, Moldova, Hong Kong ve Türkiye’de bulunan kampüslerinde de geçerli olduğu ve bursların 7 yıl kesintisiz olduğu belirtildi.
Burs ve Giriş Sınavı ve diğer özel burs ve koşullar ile ayrıntılı bilginin, GAÜ Girne Kampüs Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ndan yüz yüze veya www.gau.edu.tr ile  [email protected] adreslerinden elektronik ortamdan alınabileceği belirtilen açıklamada; 90 (392) 650 2000 (dahili: 1185-1179-1221-1198) ve 0548 870 87 17 no’lu telefon numaralarından rehberlik alınabileceği de kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
GAÜ 2019 Burs Sıralama Sınavı’
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