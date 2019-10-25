GAÜ 35. Akademik Yılına başladı

Girne Amerikan Üniversitesi’nin (GAÜ) “Okyanuslar” temalı 35’inci Akademik yılı, GAÜ Spectrum Uluslararası Kongre Merkezi’nde düzenlenen tören ile başladı.

Törene, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, YDP Parti Başkanı Erhan Arıklı, DP Milletvekili Fikri Ataoğlu, GAÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Memduh Erdal, Kurucu Rektör Serhat Akpınar, GAÜ Başkan Vekili Cemile Esenyel, GAÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Haydar’ın yanı sıra Filistin, Ürdün, İngiltere, Özbekistan’dan misafirler, Akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

HAYDAR

Açılış konuşmaları ile başlayan törende, ilk olrak GAÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Haydar konuşmasını gerçekleştirdi. Prof. Dr. Haydar konuşmasında; “Sağlam adımlarla 35. Yılımıza başladık. Geçmişe baktığımızda bugüne kadar geçirdiğimiz süre içerisindeki değişim oldukça fazla. Fakat bu değişim yalnızca kampümüzde değil. Hiç bir zaman hiç birimiz bir şey kaybetmedik. Yaşamı tehdit eden bir çok unsur karşımıza keşkeler olarak çıkıyor. Üniversitemiz her zaman keşkelerin yanında farkındalık yaratmaya çalışıyor. GAÜ’de eğitime başladığınız gün aile içerisindeki birlikteliğiniz başlıyor ve bu birliktelik ölene denk sürüyor. Yeni dönemde ilerken GAÜ’lüyüm demenin gurunu ve onurunu yaşamaya devam edin. Başarı her zaman peşinizde olsu“ ifadelerini kullandı.

AKPINAR

GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar ise gerçekleştirmiş olduğu açılış konuşmasında 35. Kuruluş Yılına girdiğimizi vurgulayarak; “ 2019-2020 Öğretim Yılımızda adeta KKTC’nin yüksek öğretim yılımızda ve eğitim tarihini yazan başarılarımızla, KKTC’de bir yüksek öğretim olgusu ve varlığını açık bir araştırma adasına bir eğitim üssüne dönüştüren ve tüm bu süreçlerde, geçmişten bugüne alın teriyle, bilgi ve düşünce gücüyle Girne Amerikan Üniversitesini bugünlere taşıyan, küresel varlığımızı var eden tüm akademik , idari kadromuza özellikle geçmekte olduğumuz bu zor süreçte adeta kilitlenen, sizlere sonsuz teşekkürler. Bizi biz yapan değerli öğrencilerimize ve özellikle mezunlarımıza ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum. Tüm süreçlerde yanımızda olan, KKTC yüksek öğretim gelişim süreçlerine destek veren hükümetlerimize, KKTC yüksek öğretim tarhinin yazıldığı eserimizde tüm bunlara yer verdik. Çok önemli ve zor bir dönemden geçiyoruz. Destek gördüğümüz gibi, gelişimimizden kıskançlık duyan birden fazla yapının da saldırısı ve hedefi durumundayız. Bu süreçler, bilginin gücü ve dost kuruluşlarımızla aşacağımızdan emin olun. Yaratılmaya çalışılan bilgi kirliliğinden üniversitenizi koruyun. Hedef alanları hedef alın, artık savunma hattından çıkmamız gerekecekse de 50. yıl yolculuğumuzda savunma hattından taaruz hattına geçmeye hazır olun “ dedi.

Akpınar, başta YÖDAK olmak üzere Milli Eğitim Bakanı huzurunda çağrıda bulunarak “Üniversitelerimizi koruyalım. Bizler bu başarı tarihini kendimiz yazdık. Sizler de destek verin. Ne yapmaya çalıştığımızı anlayın, güvenin ve sahip çıkın. Artık kişisel hedef ve beklentilere kurumlarınızı kurban etmeye çalışmayın.“ ifadelerini kullandı.

Akademik açılış töreni GAÜ Pera Dans Okulu öğrencilerinin muhteşem gösterisinin ardından verilen resepsiyon ile son buldu.