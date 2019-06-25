Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Herkesin sofralarında ama gizli faydalarını kimse bilmiyor
Herkesin sofralarında ama gizli faydalarını...
Google'dan flaş karar: Tablet üretimini kesiyor
Google'dan flaş karar!
Uzun saatler çalışanlar dikkat!
Uzun saatler çalışanlar dikkat!
Whatsapp'tan yeni bir özellik daha! Büyük bir sorunu çözecek
Whatsapp'tan yeni bir özellik daha!...
Dünyanın en büyük uçağı satışa çıkarıldı! İşte fiyatı
Dünyanın en büyük uçağı satışa...

GAÜ 4 yeni bölüm daha açtı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), 2019-2020 akademik yılında bünyesine 4 yeni bölüm daha ekledi.

25 Haziran 2019 Salı 13:35
GAÜ 4 yeni bölüm daha açtı

GAÜ’den yapılan açıklamaya göre, İşletme Fakültesi bünyesinde Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri (İngilizce); Meslek Yüksekokulu bünyesinde Deniz Brokerliği ve Deniz Ulaştırma ve İşletme; Sağlık Meslek Yüksekokulu bünyesinde ise Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama bölümleri açıldı.

GAÜ 35’inci yılında erken başvuru yapan aday öğrencilere ek yüzde 20 burs avantajı sunuyor.

Öğrenci adaylarının yeni bölümler, mevcut akademik programlar ve başvuru şartlarıyla ilgili detaylı bilgiye aday.gau.edu.tr  web adresi, 0850 650 2000 ve (0392) 650 20 00 numaralı telefondan ulaşabilecek.

banner22
Anahtar Kelimeler:
GAÜ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kamu görevlilerinin atanması hakkındaki tasarı onaylandı
Kamu görevlilerinin atanması hakkındaki tasarı onaylandı
Güzelyurt Festival'e Hazırlanıyor
Güzelyurt Festival'e Hazırlanıyor
Sucuooğlu: Bir Yerde Bir Bataklık Var…
Sucuooğlu: Bir Yerde Bir Bataklık Var…

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim