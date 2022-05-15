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GAÜ, Bahar Şenlikleri başlıyor

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) geleneksel Bahar Şenliklerine bu yıl da devam ediyor.

15 Mayıs 2022 Pazar 15:39
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GAÜ, Bahar Şenlikleri başlıyor

 “The Global Goals For Sustainable Development” (Sürdürülebilir Kalkınma İçin Küresel Hedefler) teması ile bu yıl gerçekleşecek olan 2022 Bahar Festivali kapsamında konserlerin yanı sıra çeşitli etkinliklere de imza atılacak. Öğrenciler için birbirinden farklı yarışmalar  düzenlenecek. 

Konserler 

16 Mayıs – Saat 20.30'da Doğuş Kılıç,

17 Mayıs - Saat 20.30'da Roham&Jacy,

17 Mayıs - Saat 22.00'da Eypio,

18 Mayıs – Saat 22.00’da Fikri Karayel,

19 Mayıs - Saat 20.30'da Dj Ammar Off,

19 Mayıs -  Saat 22.00’da Goblean,

20 Mayıs - Saat 20.30’da; Blue&Tears,

20 Mayıs - Saat 22.00'da ise Yüksek Sadakat sahne alacak.

Festival kapsamında ayrıca “Geri Dönüşüm Kostüm Yarışması”, “Ses Yarışması”, “GAÜ Kraliçe ve Kralını Seçiyor” isimli çeşitli yarışmalar da düzenlenecek. 

Festival programı ilk olarak 16 Mayıs Pazartesi günü saat 13.00’de ünlü yönetmen, yapımcı ve senarist Osman Sınav’ın söyleşisi ve Yalnız Kurt dizisi oyuncularının katılımı ile GAÜ Uluslararası Spectrum Kongre Merkezi’nde başlayacak. Akşam saat 19.00’da ise GAÜ ve Kuzey Kıbrıs Toplumsal Hizmet Kulüpleri Federasyonu ve Lions Kulüpleri iş birliğinde düzenlenen “1. Uluslararası Kısa Film Yarışması” Gala Gecesi gerçekleşecek ve ödüller takdim edilecek. Daha sonra GAU Lympic’de Uluslararası Öğrencilerin Kültür Standlarındaki yemek ikramı ile devam edecek festivalde kültürel danslar da yapılacak. Festival kapsamında ayrıca, sürdürülebilir sanat faaliyetleri, sokak basketbolu, GAÜ orkestraları müzik dinletisi de gerçekleşecek. 

17 Mayıs Salı günü ise, Kulüpler Öğrenci Hizmet Direktörlüğü tarafından organize edilen ödüllü yarışmalar ve tavla turnuvasının 1. elemesi gerçekleşecek. Program kapsamında sürdürülebilir sanat faaliyetleri, voleybol ve balon topu maçları, yaratıcı kokteyl tasarımı, sokak dansları ve çeşitli oyunlar düzenlenecek. 

Festivalin üçüncü günü olan 18 Mayıs Çarşamba günü  tavla turnuvasının 2. elemesi, ses yarışması, balon topu maçı gibi etkinlikler gerçekleşecek. Ayrıca festivalde GAU Orkestralarının müzik dinletisi de olacak. 

Festivalin dördüncü günü 19 Mayıs’ta ise tavla turnuvasının 3. elemesinin yanı sıra eskrim sanatı, savunma sanatı, colorfest ve daha pek çok oyun organize edilecek.

Etkinliği son günü olan 20 Mayıs’ta ise, tavla turnuvasının finali gerçekleşirken, kostüm, uçurtma ve kareoke yarışmaları, sokak badmintonu gibi çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Anahtar Kelimeler:
GAÜBahar Şenlikleri
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