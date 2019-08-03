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GAÜ BESYO 'Özel Yetenek Sınavları' 5 Ağustos’ta Antalya’da Başlıyor

03 Ağustos 2019 Cumartesi 16:35
GAÜ BESYO 'Özel Yetenek Sınavları' 5 Ağustos’ta Antalya’da Başlıyor

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ),  Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu`nun (BESYO) yetenek sınavları, 05-30 Ağustos tarihleri arasında Türkiye’de gerçekleştiriliyor. 

GAÜ Rektörlüğü’nden yapılan açıklamada,  ilk sınavın, 5 Ağustos’ta Antalya’da yapılacağı bildirildi. 

Adana, Antalya, Gaziantep, Balıkesir, İzmir, Hatay, İstanbul, Kocaeli, Mardin ve Eskişehir illerinde oluşturulan sınav merkezlerinde 5- 30 Ağustos arasında sınavların yapılacağı kaydedilen açıklamada, 
sınavlarla ilgili bilgiye https://aday.gau.edu.tr veya 90 (392) 650 2000 telefon numarası veya [email protected] adresine mail atarak ulaşılabileceği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
GAÜBESYOÖzel Yetenek SınavlarıAntalyaHaberGündemKıbrıs
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