Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Eşcinsel geni' diye bir şey yok
Eşcinsel geni' diye bir şey...
WhatsApp Web İçin ‘Karanlık Mod’ Geliştirildi
WhatsApp Web İçin ‘Karanlık Mod’...
Meme estetiğinde bunlara dikkat
Meme estetiğinde bunlara dikkat
Yaşı da kurusu da şifa kaynağı
Yaşı da kurusu da şifa...
Varis tedavisini ertelemeyin
Varis tedavisini ertelemeyin

GAÜ Drama ve Oyunculuk Bölümü için özel yetenek sınavı yapılacak

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Sahne Sanatları Yüksekokulu Drama ve Oyunculuk Bölümü 2019-2020 Akademik yılı özel yetenek sınavı, 10 Eylül Salı günü Ankara ve 13 Eylül Cuma günü Girne’de yapılacak.

04 Eylül 2019 Çarşamba 16:59
GAÜ Drama ve Oyunculuk Bölümü için özel yetenek sınavı yapılacak

Konuyla ilgili GAÜ Sahne Sanatları Yüksekokulu, Drama ve Oyunculuk Bölümü’nden yapılan açıklamada, Özel Yetenek Sınavının iki aşamada gerçekleştirileceği belirtildi. 
Buna göre birinci aşamada adaylar, bir komedi ve bir dram/tragedya olmak üzere iki tirad hazırlayacak, adaydan ayrıca bir şiir okuması ve şarkı söylemesi istenebilecek, seçtiği eser, yazarı, yazarın yaşadığı dönem ve diğer eserleri ile ilgili sorular sorulabilecek, doğaçlama ve temrinler yaptırılabilecek. 
İkinci aşamada ise adayın müzik kulağı, beden koordinasyonu ve ritim duygusuna sahip olup olmadığı kontrol edilecek. Adaydan bir şiir okuması ve şarkı söylemesi istenecek. Adaya genel kültür ve mesleki formasyon düzeyini saptamaya yönelik sorular sorulacak. Aday ayrıca, gerek duyulduğu takdirde, sınavda jüri tarafından sınav günü verilecek bir kısa parçayı oynayacak. 
Son başvurusu Ankara için 9 Eylül; Girne için 12 Eylül olan sınavla ilgili detaylı bilgi droy.gau.edu.tr web adresi, [email protected] mail adresi yada; 0(312) 418 35 30 – 40 numaralı telefonlardan alınabilir.

banner22
Anahtar Kelimeler:
GAÜHaberKKTC
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gece yarısından sonra süresiz grev
Gece yarısından sonra süresiz grev
Hükümet EL-SEN’le görüştü
Hükümet EL-SEN’le görüştü
Akıncı, yarın Lute'la yeniden görüşecek
Akıncı, yarın Lute'la yeniden görüşecek

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim