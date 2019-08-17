GAÜ Drama ve Oyunculuk Bölümü özel yetenek sınavı 10-13 Eylül’de yapılacak

GAÜ’den yapılan açıklamada, Özel Yetenek Sınavının iki aşamada gerçekleştirileceği belirtilirken, iki aşamada da başarılı olup kayıt yaptırmaya hak kazanan aday öğrencilerin 4 yıllık akademik eğitimlerini Girne Amerikan Üniversitesi Kıbrıs Kampüsü’nde alacakları kaydedildi.

Açıklamaya göre, kontenjan 15 öğrenciyle sınırlı. Öğrencilere %25, %50, %75, %100 burs imkânı verilecek.

Son başvuru günü, Ankara için 9 Eylül; Girne için 12 Eylül olacak.

Sınavla ilgili ayrıntılı bilgi ve detaylara, www.droy.gau.edu.tr web adresi, [email protected] mail adresi yada; 0(312) 418 35 30 – 40 numaralı telefonlardan ulaşılabilecek.

DB/TAK