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GAÜ Drama ve Oyunculuk Bölümü özel yetenek sınavı 10-13 Eylül’de yapılacak

Girne Amerikan Üniversitesi Sahne Sanatları Yüksekokulu Drama ve Oyunculuk Bölümü, 2019-2020 Akademik Yılı özel yetenek sınavı, 10 Eylül Salı günü Ankara ve 13 Eylül Cuma günü Girne’de gerçekleştirilecek.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 16:41
GAÜ Drama ve Oyunculuk Bölümü özel yetenek sınavı 10-13 Eylül’de yapılacak

GAÜ’den yapılan açıklamada, Özel Yetenek Sınavının iki aşamada gerçekleştirileceği belirtilirken, iki aşamada da başarılı olup kayıt yaptırmaya hak kazanan aday öğrencilerin 4 yıllık akademik eğitimlerini Girne Amerikan Üniversitesi Kıbrıs Kampüsü’nde alacakları kaydedildi.
Açıklamaya göre, kontenjan 15 öğrenciyle sınırlı. Öğrencilere %25, %50, %75, %100 burs imkânı verilecek.

Son başvuru günü, Ankara için 9 Eylül; Girne için 12 Eylül olacak.

Sınavla ilgili ayrıntılı bilgi ve detaylara, www.droy.gau.edu.tr web adresi, [email protected] mail adresi yada; 0(312) 418 35 30 – 40 numaralı telefonlardan ulaşılabilecek.

DB/TAK

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Anahtar Kelimeler:
GAÜ
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