Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
İşten kaçanların 'hastayım' yalanı
İşten kaçanların 'hastayım' yalanı
Einstein bir kez daha haklı çıktı
Einstein bir kez daha haklı...
Uzmanından mavi ışık uyarısı: Kanserin artmasına neden olabilir
Kanserin artmasına neden olabilir
Maske, corona virüsten korur mu?
Maske, corona virüsten korur mu?
Apple'dan flaş Çin kararı!
Apple'dan flaş Çin kararı!

GAÜ giriş ve burs sınavı bu Cuma

03 Şubat 2020 Pazartesi 20:30
GAÜ giriş ve burs sınavı bu Cuma

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), KKTC Liseleri’nden mezun üniversite adayları için bu cuma günü, giriş ve burs sınavı düzenliyor.
Konuyla ilgili, GAÜ’den yapılan açıklamada, 7 Şubat Cuma günü saat 10:00’da gerçekleştirilecek olan GAÜ 2020 Ara Dönem Burs Sıralama Sınavına, KKTC Liselerinde eğitimini tamamlayan TC uyruklu öğrencilerin de katılabileceği, sınav sonucunda yapılacak olan başarı sıralaması ile üniversite adayının, yüzde 100, yüzde 75, yüzde 50 ve yüzde 25 oranında burslardan yararlanabileceği ifade edildi. Kazanılan Bursların, GAÜ’nün; uluslararası kampüslerinde de geçerli olduğu belirtilen açıklamada, bursların ayrıca 7 yıl boyunca kesintisiz olduğu belirtildi.
Burs ve Giriş Sınavı ve diğer özel burs ve koşullar ile ayrıntılı bilgi, GAÜ Girne Kampüs Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ndan yüz yüze veya www.gau.edu.tr ile kayit@gau.edu.tr adreslerinden elektronik ortamdan alınabilir. Adaylar 90 (392) 650 2000 (dahili: 1185-1179-1221-1198) ve 0548 870 87 17 no’lu telefon numaralarından da rehberlik alabilir.
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Amcaoğlu bazı haberlere tepki gösterdi
Amcaoğlu bazı haberlere tepki gösterdi
Lefkoşa Kaymakamlığı’ndan duyuru
Lefkoşa Kaymakamlığı’ndan duyuru
Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları Serdarlı'da
Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları Serdarlı'da
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim