Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ev arkadaşını öldüren sanığa 27 yıl hapis
Ev arkadaşını öldüren sanığa 27...
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Kavga kanlı bitti!
Kavga kanlı bitti!
Ölümlü kazada karar açıklandı
Ölümlü kazada karar açıklandı
Evinde hassas terazi bulundu
Evinde hassas terazi bulundu
Flaş Haber
EL-SEN süresiz greve giriyor
Kapat

“GAÜ Golden Wings Dijital İçerik Ödül Töreni” için oylama süreci başladı

Türkiye ve KKTC’nin en kapsamlı dijital içerik ödül töreni olan “GAÜ Golden Wings”e yoğun ilgi gösterildi.

10 Mayıs 2021 Pazartesi 18:45
54 Okunma
“GAÜ Golden Wings Dijital İçerik Ödül Töreni” için oylama süreci başladı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Yükseköğretimde 50’inci yılına doğru ilerlerken,  Sosyal Medya Fenomenlerinden ve Dijital İçerik Üreticilerinden 2020 yılının en iyilerinin halk oylaması ile seçileceği, “GAÜ Golden Wings Dijital İçerik Ödül Töreni” için oylama sürecini başlattı.

Birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı; 7 ana ve 35 alt kategorinin bulunduğu “GAÜ Golden Wings Dijital İçerik Ödül Töreni” oylamasında, Türkiye dijital platform dünyasında kıyasıya mücadele gerçekleşecek.

Konuyla ilgili GAÜ’den yapılan açıklamada, dijitalleşen dünyada ilginin giderek arttığı sosyal medya ve dijital içerik platformlarında; dijital çağın gelişimine katkı sağlayan ve yarattıkları farklılıklar ile ön plana çıkan 250’nin üzerinde influencer ve dijital içerik üreticisi ile; Oyun, Twitch, Youtube, Dizi, İnstagram, Tiktok ve Podcast’da oluşan ana kategori ve 35 alt kategoridegerçekleşecek ödül töreni için oylama sürecinin başladığı belirtildi.

Ayrıca, oylamaların gau.edu.tr adresi üzerinden 15 Mayıs 2021 Cumartesi gününe kadar yapılacağı ifade edilen açıklamada, “Bu heyecana sende ortak ol, hayranı olduğun isimleri yılın en iyisi yap!” mesajı verildi.

GAÜ Golden Wings Dijital İçerik Ödülleri

Son Güncelleme: 10.05.2021 18:53
Anahtar Kelimeler:
GAÜ Golden Wings Dijital İçerik Ödül Töreni
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KIB-TEK, yasayı hatırlattı...
KIB-TEK, yasayı hatırlattı...
Avunduk, KTSO Başkanlığı için adaylığını açıkladı
Avunduk, KTSO Başkanlığı için adaylığını açıkladı
TRNC have 34 new positive COVID-19 cases
TRNC have 34 new positive COVID-19 cases
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim