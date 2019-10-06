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GAÜ Kurucu Rektörü Akpınar Üniversite etrafına içki tabelası dikme izni verilmesini kınadı

06 Ekim 2019 Pazar 14:01
GAÜ Kurucu Rektörü Akpınar Üniversite etrafına içki tabelası dikme izni verilmesini kınadı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, GAÜ’nün çevresinde meyhane tabelası dikilmesine izin verilmesinden dolayı Girne Belediye Başkanı ve meclis üyelerini kınadı.

GAÜ Kurucu Rektörü Serhan Akpınar, sosyal medya hesabından da yayınladığı açıklamasında “Verdiği izin sebebiyle Belediye Başkanımızı kınıyorum. Bu izne sessiz kalan Belediye Meclis Üyelerimizi kınıyorum” dedi.

Akpınar, GAÜ tabelası önüne meyhane tabelası dikilmesi izni verilmesini Üniversiteye yönelik “itibarsızlaştırma hareketi” olarak değerlendirdi.

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Anahtar Kelimeler:
GAÜSerhat AkpınarIçki TabelasıHaberGündemKıbrıs
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