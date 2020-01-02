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GAÜ Mission Africa Programına Gana’yı da ekledi

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), 35. Kuruluş Yılı çerçevesinde Kuzey Kıbrıs adını duyurmaya devam ediyor.

02 Ocak 2020 Perşembe 15:31
GAÜ Mission Africa Programına Gana’yı da ekledi

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), 35. Kuruluş Yılı çerçevesinde Kuzey Kıbrıs adını duyurmaya devam ediyor.

GAÜ’den yapılan açıklamaya göre, ‘Uluslar Projesi 35’ kapsamındaki ‘Afrika Misyonu’nu, Nijerya’da bulunan 12 Devlet Üniversite ile yaptığı akademik işbirliği anlaşmasıyla bir üst boyuta taşıyan GAÜ, bu sefer de kapılarını Gana’dan gelen misafirleri için açtı.

GAÜ, Gana’da başta uluslararası hukuk, mühendislik, mimarlık, uluslararası ilişkiler, hemşirelik, eczacılık, turizm ve otelcilik ve ayrıca gastronomi eğitimlerinin başlaması için harekete geçti.
Toplantıya Gana’dan gelen yetkililerin yanında, GAÜ Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar ve GAÜ Küresel Stratejik İşbirlikleri Direktörü Doç. Dr. İsmet Esenyel katıldı.

Serhat Akpınar; ‘’MissionAfrica’ kapsamında Gana ile atılan bu adımlar, iki ülke arasındaki eğitim köprülerinin kurulmasına ve eğitimdeki standartların yeni bir boyut kazanmasına yardımcı olacaktır’ ifadelerini kullandı.
Akpınar, özellikle Gana’nın kabuğundan çıkmaya başlayan büyük bir ekonomik potansiyele sahip olduğunu, GAÜ’nün Gana gelişim ve kalkınma sürecine de bu imza ile ilk katkının yapıldığına işaret etti.

Akpınar, Altın ve Kakao üretiminde dünyada en önde gelen ülkelerden olan Gana ile kurulacak eğitim ilişkilerinin Kuzey Kıbrıs tanıtımına da doğrudan katkı sağlayacağını vurguladı.

GAÜ Küresel Stratejik ve İşbirliği Direktörü İsmet Esenyel de, toplamda 40 üniversitenin yer aldığı ‘Cross Borders’ yükseköğretim sürecine GAÜ ile katılım gösteren 12 üniversite ile ilk imzaların atıldıktan sonra Afrika kıtası içerisinde koordinasyon üstlerinden bir tanesinin de Gana olacağını belirtti.

GAÜ Kuzey Kıbrıs yerleşkesinde; GAÜ eğitim disiplinleri, tüm fasilite ve laboratuarlarının detayları ile Gana ekibi ile paylaşıldığını ifade eden Esenyel, gelen misafirlerin var olan standartlara hayran kaldıklarını vurguladı.

(BRT/TAK)

Anahtar Kelimeler:
GAÜ
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