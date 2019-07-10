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GAÜ Müzik Öğretmenliği Yetenek Sınavı 16 Temmuz'da

10 Temmuz 2019 Çarşamba 15:24
GAÜ Müzik Öğretmenliği Yetenek Sınavı 16 Temmuz'da

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Eğitim Fakültesi bünyesinde eğitim veren Müzik Öğretmenliği Bölümü’nün Özel Yetenek Sınavı 16 Temmuz Salı günü yapılacak.
Yetenek sınavıyla ilgili açıklamada bulunan GAÜ Müzik Öğretmenliği Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Sönmezler, yetenek sınavını katılmak isteyen adayların, http://education.gau.edu.tr/muzik_ogretmenligi_bolumu.html adresinden “Yetenek Giriş Sınavı Başvuru Formu”nu doldurarak, [email protected] ve [email protected]   adresine iletmeleri gerektiğini belirtti. 
Sınav ile ilgili detaylı bilgiye; GAÜ Kıbrıs Yerleşkesi, Girne Kampüsü,  0392 650 2000 numaralı telefon ve [email protected]  e-mail adresinden ulaşılabileceği ifade edildi. 

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Anahtar Kelimeler:
GAÜMüzik Öğretmenliği Yetenek Sınavı
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