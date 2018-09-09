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GAÜ'nün son burs sıralama sınavı 12 Eylül'de

09 Eylül 2018 Pazar 15:28
GAÜ'nün son burs sıralama sınavı 12 Eylül'de

 Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), KKTC liselerinden mezun olan üniversite adaylarına yönelik, merkez ve yurtdışı kampüslerde, kesintisiz 7 yıl özel burs olanaklarından faydalanma fırsatı sunduğu burs sıralama sınavının sonuncusunu, 12 Eylül Çarşamba günü gerçekleştirecek.
GAÜ’den yapılan açıklamada, saat 10.00’da başlayacak GAÜ 2018 Burs Sıralama Sınavı’na, KKTC liselerinde eğitimini tamamlayan TC uyruklu öğrencilerin de katılabileceği belirtildi. Açıklamada, sınav sonucunda yapılacak olan başarı sıralaması ile; adayların, %100, %75, %50 ve %25 oranında burslardan yararlanabileceği ifade edildi. Kazanılan bursların, GAÜ’nün; ABD, İngiltere, Sri Lanka, Moldova, Hong Kong ve Türkiye’de bulunan kampüslerinde de geçerli olduğu ve bursların 7 yıl kesintisiz olduğu ifade edildi.
Burs sınavına son başvuru tarihinin 11 Eylül 2018 Salı olduğu ve başvuruların, kibrisaday.gau.edu.tr adresi üzerinden yapılabileceği belirtildi

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Anahtar Kelimeler:
GAÜBurs SınavıHaberKKTC
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