GAÜ öğrencileri deniz kirliliğine dikkat çekerek sahildeki çöpleri topladı

GAÜ İngilizce Öğretmenliği Bölümü’nden konu ile ilgili yapılan açıklamada; “Evrenimize Nefes Olmaya Var Mısın? ve Damlaya Damlaya Çöp Poşetlerini Doldurmaya” sloganları ile yola çıktık. Adamızın güzel denizini daha da güzelleştirmenin peşindeyiz. Temizlik projemiz kapsamında plaj ve deniz kirliliğini engellemek ve dikkat çekmeyi vurguladık. Bizlerle beraber bu önemli sorumluluğu yürüten herkese çok teşekkür ediyoruz” denildi.