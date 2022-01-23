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GAÜ öğrencileri deniz kirliliğine dikkat çekerek sahildeki çöpleri topladı

 Girne Amerikan Üniversitesi’nin (GAÜ) ‘Sahil Temizleme Projesi’ çerçevesinde GAÜ öğrencileri ve gönüllülerin katılımıyla plaj ve deniz temizliği yapıldı.

23 Ocak 2022 Pazar 10:12
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GAÜ öğrencileri deniz kirliliğine dikkat çekerek sahildeki çöpleri topladı
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GAÜ İngilizce Öğretmenliği Bölümü’nden konu ile ilgili yapılan açıklamada; “Evrenimize Nefes Olmaya Var Mısın? ve Damlaya Damlaya Çöp Poşetlerini Doldurmaya” sloganları ile yola çıktık. Adamızın güzel denizini daha da güzelleştirmenin peşindeyiz. Temizlik projemiz kapsamında plaj ve deniz kirliliğini engellemek ve dikkat çekmeyi vurguladık. Bizlerle beraber bu önemli sorumluluğu yürüten herkese çok teşekkür ediyoruz” denildi.

Son Güncelleme: 23.01.2022 11:16
Anahtar Kelimeler:
Girne Amerikan ÜniversitesiGAÜSahil Temizleme Projesi
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