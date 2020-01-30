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GAÜ yatay geçiş başvuruları için son gün 5 Şubat

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) yatay geçiş başvurularını 5 Şubat tarihine kadar kabul edeceğini duyurdu.

30 Ocak 2020 Perşembe 17:15
GAÜ yatay geçiş başvuruları için son gün 5 Şubat

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) yatay geçiş başvurularını 5 Şubat tarihine kadar kabul edeceğini duyurdu.

GAÜ’den yapılan açıklamaya göre kayıt hakkı kazanan tüm öğrencilere, kontenjanlar dahilinde 7 yıl kesintisiz burs imkanı verilecek.

Açıklamada, 2019-2020 Bahar Dönemi kurumlar arası geçişe, yalnızca KKTC’de bulunan üniversitelerde eğitim gören öğlencilerin başvuruda bulunabileceği belirtilirken, uygulama esasları, başvuru şekli ve tarihi, gereken belgelerin üniversitenin web sitesinden paylaşıldığı belirtildi.
Konuyla ilgili detaylı bilgi GAÜ Öğrenci İşlerinden alınabilir.

Son Güncelleme: 30.01.2020 17:16
Anahtar Kelimeler:
HaberşubatGünSonYatayGAÜ
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