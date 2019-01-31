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GAÜ’de biraraya geldiler

31 Ocak 2019 Perşembe 16:55
GAÜ’de biraraya geldiler

Kıbrıs Üniversiteler Birliği (KÜB) toplantısı, UBP Genel Başkanı Ersin Tatar’ın da katılımı ile Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Başkanlık Ofisi’nde yapıldı.

GAÜ’den yapılan açıklamaya göre birlik, Kuzey Kıbrıs’taki altı üniversitenin bağımsız olarak bir araya gelerek kurdukları ve yüksek öğrenimle ilgili konularda yaşanan zorluklara, ortak çözümler getirebilmek amacıyla bir uzlaşı platformu olarak tasarlandı.

Toplantıya, UBP Genel Başkanı Ersin Tatar ve beraberindeki heyetin yanı sıra, GAÜ adına, Kurucu Rektör Serhat Akpınar, Başkan Vekili Cemile Esenyel; KAÜ adına, Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Doç. Dr. Asım Vehbi, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serdar Saydam; Kıbrıs İlim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Selman Arslanbaş ve yeni kurulacak olan 15 Kasım Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ertan Birinci katıldı.

Toplantıda KKTC yüksek öğretiminde son günlerde yaşanan gelişmeler masaya yatırıldı, üniversitelerin yaşadığı sorunlar görüşülerek, fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantının sonunda, Serhat Akpınar başkanlığındaki heyet, GAÜ bünyesinde yeni hizmete giren sağlık laboratuvarları ve sağlık bilimleri dersliklerini gezdi.

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