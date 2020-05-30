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GAÜ’den öğrencilerine ücretsiz karantina uygulaması

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), KKTC Bakanlar Kurulunun Covid-19 Pandemi süreci doğrultusunda almış olduğu son kararlar neticesinde, “Öğrenci Oturma İzni” bulunan öğrencilerin haziran ayında adaya girişlerinde uygulanacak karantina sürecinde mağduriyet yaşamaması için, bünyelerinde bulunan yurtlarda kendi öğrencilerine ücretsiz karantina uygulaması başlattığını duyurdu.

30 Mayıs 2020 Cumartesi 17:48
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GAÜ’den öğrencilerine ücretsiz karantina uygulaması

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), KKTC Bakanlar Kurulunun Covid-19 Pandemi süreci doğrultusunda almış olduğu son kararlar neticesinde, “Öğrenci Oturma İzni” bulunan öğrencilerin haziran ayında adaya girişlerinde uygulanacak karantina sürecinde mağduriyet yaşamaması için, bünyelerinde bulunan yurtlarda kendi öğrencilerine ücretsiz karantina uygulaması başlattığını duyurdu.

KKTC Bakanlar Kurulunun açıklamasında, “Temmuz ayından itibaren karantina uygulamasının olmayacağı” bilgisinin yer aldığı vurgulanırken, konuyla ilgili GAÜ Rektörlüğünden yapılan açıklamada şunlara yer verildi;

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne haziran ayında gelecek olan öğrencilerimiz, 14 günlük karantina sürecini ücretsiz olarak Girne Amerikan Üniversitesi yurtlarında geçirebileceklerdir. Ayrıca, KKTC Devlet Yetkilileri ile sürdürdüğümüz temaslar sonucunda, uygun koşulların devam etmesi halinde; karantina uygulamasına ihtiyaç kalmayacağı öngörülmektedir. KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığımızın, temmuz ayı ve sonrası için öngördüğü yeni açılımlarda da, öğrencilerimizin mağdur olmaması için her türlü adımı atıyor olacağız.”

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