Gavcar mantarının kilosu 235 TL

Yağışlı hava, toprağı canlandırdı, ovanın bereketini sofraya taşıdı.
Ovadan toplanıp yenebilen birçok ürün, tezgahlardaki yerini aldı ancak fiyatları herkesi şaşkına çevirdi.
Ovadan bin bir zahmetle toplanan ayrellinin bağı 40 TL’den, gavcar mantarının kilosu ise 235 TL’den satışa çıktı.
Lefkoşa’da kurulan pazar yerinde tezgahlarda yer alan ova otlarının fiyatının yüksekliği dikkat çekti.
Soyulmuş ve ayıklanmış hostesin bağı 50 TL’den, gömeç, ova ıspanağı, lapsana, luvana 5’er TL’den, gonnara da 15 TL’de satışa sunuldu.
Kaynak : Kıbrıs Gazetesi