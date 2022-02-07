Künye
Kıbrıs 12
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
2 yıl sonra Ercan’dan çıkış yapmak isterken yakalandı
2 yıl sonra Ercan’dan çıkış...
Telefon hırsızı kaçak çıktı
Telefon hırsızı kaçak çıktı
Sahte Para ve Uyuşturucu Davası
Sahte Para ve Uyuşturucu Davası
İç çamaşırından uyuşturucu çıktı
İç çamaşırından uyuşturucu çıktı
Sahte PCR ile çıkış yapmak isterken yakalandılar
Sahte PCR ile çıkış yapmak...
Flaş Haber
DİKKAT! Son 24 saat...
Kapat

Gavcar mantarının kilosu 235 TL

Ovanın bereketi tezgahlardaki yerini aldı ancak Kıbrıslıların bol bol tükettiği hostes, ayrelli ve gavcar mantarının fiyatı görenleri şok etti...

07 Şubat 2022 Pazartesi 10:22
274 Okunma
Gavcar mantarının kilosu 235 TL
banner108

Yağışlı hava, toprağı canlandırdı, ovanın bereketini sofraya taşıdı.

Ovadan toplanıp yenebilen birçok ürün, tezgahlardaki yerini aldı ancak fiyatları herkesi şaşkına çevirdi.

Ovadan bin bir zahmetle toplanan ayrellinin bağı 40 TL’den, gavcar mantarının kilosu ise 235 TL’den satışa çıktı.

Lefkoşa’da kurulan pazar yerinde tezgahlarda yer alan ova otlarının fiyatının yüksekliği dikkat çekti.

Soyulmuş ve ayıklanmış hostesin bağı 50 TL’den, gömeç, ova ıspanağı, lapsana, luvana 5’er TL’den, gonnara da 15 TL’de satışa sunuldu.  

Kaynak : Kıbrıs Gazetesi

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
62 yaşındaki Covid-19 hastası yaşamını yitirdi
62 yaşındaki Covid-19 hastası yaşamını yitirdi
Başbakan Sucuoğlu horon tepti
Başbakan Sucuoğlu horon tepti
Sucuoğlu, hükümetin istifasını sunuyor
Sucuoğlu, hükümetin istifasını sunuyor









    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim