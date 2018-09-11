Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
92389
ALTIN
247.525
DOLAR
6.4333
STERLİN
8.3696
EURO
7.4548
‘Akılsızlar’ geri döndü… Yok satıyor!
‘Akılsızlar’ geri döndü… Yok satıyor!
Instagram kullananlara emoji müjdesi
Instagram kullananlara emoji müjdesi
ABD'li teknoloji devleri 100 milyar dolar kaybetti
ABD'li teknoloji devleri 100 milyar...
Dört yıl içinde Londra'dan Paris'e uçan taksi hedefleniyor
Dört yıl içinde Londra'dan Paris'e...
Ölen çocuklarının spermini alıp 'torun sahibi oldular'
Ölen çocuklarının spermini alıp 'torun...

 “Gave”de Kıbrıs Türk gelenekleri yaşatılıyor

11 Eylül 2018 Salı 18:30
 “Gave”de Kıbrıs Türk gelenekleri yaşatılıyor

Kıbrıs Developments’in Girne’nin Alsancak bölgesinde inşa ettiği, doğa ile iç içe, huzur dolu ortamıyla büyük beğeni toplayan Kıbrıs Town Houses projesi, Kıbrıs kültürü ve geleneklerini yaşatmaya devam ediyor. Proje içerisinde oluşturulan Köy Meydanı’ndaki “Gave”nin açılışı bir Kıbrıs köy kahvaltısı etkinliği ile yapıldı. Eski Kıbrıs köy kahvelerinden ilham alınarak tasarlanan ve “Gave” isminin verildiği yeni mekanın açılış etkinliği tıpkı bir aile ortamı sıcaklığında gerçekleşti. “Sonbaharı karşıladığımız bu güzel Eylül ayında yansın fırınlar, salınsın çörekler, yensin bullalar” çağrısıyla yapılan davette yerel ürünlerden oluşan kahvaltılıklar ikram edildi. 

Çocukluğumuzdaki bayramların tadını yaşatmak arzusuyla hazırlanan etkinlik, aile sıcaklığında muhabbetler sayesinde site sakinleri ve yakınları için eşsiz bir kaynaşma etkinliğine dönüştü.  

Yerel ürünlerin servis edildiği Gave şu an için site sakinlerine hizmet veriyor. Kıbrıs Türk kültürü ve geleneklerini yaşatmaya büyük önem veren Kıbrıs Developments, bu amaçla gelecekte “Gave”de birçok etkinlik düzenleyecek.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kar-İş öğrenci taşımayacak!
Kar-İş öğrenci taşımayacak!
Blend Street Festivali başladı
Blend Street Festivali başladı
İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Ankara temaslarını tamamladı
İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Ankara temaslarını tamamladı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim