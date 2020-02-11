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'Gaynanamın Aşgı' Lefkoşa AKM'de izleyici ile buluşuyor

Oyun, 15 Şubat Cumartesi, saat 20:00’de seyirciyle buluşacak.

11 Şubat 2020 Salı 15:29
'Gaynanamın Aşgı' Lefkoşa AKM'de izleyici ile buluşuyor
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Mesarya Kültür Sanat Derneği – Cevdet Erzen Tiyatrosu’nun “Gaynanamın Aşgı” isimli oyunu, Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde sahneleniyor.

Oyun, 15 Şubat Cumartesi, saat 20:00’de seyirciyle buluşacak.

Özlem Erzen’in yönetmenliğinde tekrar yorumlanan oyun, komedi tarzında ve 2 perdeden oluşmakta.

Oyun bilinenin aksine bu kez damat ve kaynana çekişmesini ve onların birbirlerini yenilgiye uğratma çabalarını komik bir dille ve Kıbrıs şivesi ile anlatıyor.

Mehmet Erzen’in yazdığı, Özlem Erzen’in yönettiği oyunun oyuncu kadrosunda; Seran Gür Özzağlı, Fatih Üzüm, Özlem Tire, Şehnaz Tornacı, Osman Cilasun, Ezgi Cerit, Arjin Güngör, Umut Erzen, İlgen Cerit ve Duran Tornacı yer alıyor.

Oyunun biletlerine oyun gecesi girişte ya da 0533 865 3091 numaralı telefondan rezervasyon yaptırarak ulaşılabilir.

Anahtar Kelimeler:
Gaynanamın Aşgı
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