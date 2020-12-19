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Gayrı resmi konferans Şubat'ta

BM Üst Düzey Yetkilisi Lute’un ocak ayı ortalarında adaya gelecek ve şubat ayında 5+1 konferans gerçekleşecek

19 Aralık 2020 Cumartesi 18:54
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Gayrı resmi konferans Şubat'ta

2021 yılı Kıbrıs sorunu bağlamında oldukça hareketli geçecek gibi görünüyor.

Birleşmiş Milletler Üst Düzey Yetkilisi Jane Holl Lute, ocak ayı ortalarında Kıbrıs’a geliyor. Lute Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ile ayrı ayrı görüşecek.

Şubat’ta gayrı resmi 5+1 zirve

Lute’un görüşmelerinin ekseninde gayrı resmi 5+1 görüşmesinin bulunduğu öğrenildi. BM’nin Şubat ayı içerisinde Kıbrıs Türk tarafı, Kıbrıs Rum tarafı, Türkiye, Yunanistan İngiltere ve Birleşmiş Milletler temsilcisi ile bir gayrı resmi görüşme ayarlaması bekleniyor.

Anımsanacağı üzere Lute adaya gelmiş ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı ziyaret ederek görüşmüştü. Tatar görüşme sonucunda yaptığı açıklamada Türk tarafının egemen eşitlik temelinde iki devletli bir çözüm istediğini açıkça Lute aktardığını ifade etmişti.

Lute, Rum Lider Anastasiadis ile de bir araya gelmişti.

KAYNAK: SES KIBRIS

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