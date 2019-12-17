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Gaz kaçağını çakmakla kontrol etti, evi yaktı!

17 Aralık 2019 Salı 14:29
Gaz kaçağını çakmakla kontrol etti, evi yaktı!

Gazimağusa’da bir dairede tüp kaçağını çakmakla kontrol etmeye kalkınca, tüp gaz  alev alıp yangına sebep oldu. Polis Basın Bülteni’ne göre,   Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde bulunan Batuhan Çetin ve Nuri Arık’ın  kalmakta oldukları daireye S.Ö.(E-42) tarafından tüp gaz götürülüp tüpü değiştirdikten sonra gaz kaçağı olup olmadığını anlamak maksadıyla gerekli tedbirleri almadan çakmak yakılması üzerine tüp alev alarak yangına neden oldu.

Yangın apartman sakinlerinin yangın tüpü ile müdahalesi sonucu söndürülürken, yangın sonucu, daire içerisinde bulunan mutfak dolapları kısmen, 2 gözlü ocak, klimanın iç ünitesi, çamaşır makinesi, tost makinesi, elektrikli çaydanlık,  ve muhtelif mutfak eşyaları tamamen yanarak zarar gördü. Olayla ilgili yasal işlem başlatıldı.

Anahtar Kelimeler:
GazHaberKKTC
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HAHA 2019-12-17 14:49:17

Tam karikatür.SALAK YAAA

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