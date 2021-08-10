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Gazeteci Çağlar Yüksel’in darp edilme olayı

Gazeteci Çağlar Yüksel’in ciddi şekilde darp edilmesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı E.E  mahkeme huzuruna çıkarıldı.

10 Ağustos 2021 Salı 13:04
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Gazeteci Çağlar Yüksel’in darp edilme olayı

(Kamalı Haber)

Gazeteci Çağlar Yüksel’in ciddi şekilde darp edilmesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı E.E  mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Aydoğanlı, olguları aktardı.

Polis, 02.08.2021 tarihinde saat 23.45 raddelerinde Demirhan'da ikamet etmekte olan gazeteci Çağlar Yüksel’in ikametgâhının avlusu içerisine girdiği sırada 2 erkek şahıs tarafından tasarruflarında bulunan ahşap sopa ile başına ve vücudunun çeşitli yerlerine vurmaları sonucu başının arka kısmında yaklaşık 5 cm lik kesinin oluşmasına sebebiyet verip yaralayıp ciddi bir şekilde darp edildiğini belirtti.

Polis, aynı gün Çağlar Yüksel’in Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk tedavisi yapıldıktan sonra bilinç kaybı yaşadığı gerekçesi ile müşahede altına alındığını belirtti.

Polis, 5 Ağustos 2021 tarihinde temin edilen şikâyetçi ifadesinde zanlının şüphelendiğini beyan ettiğini ve 09.08.2021 tarihinde zanlının tespit edilerek Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını söyledi.

Polis, mesele ile ilgili olarak halen daha aranmakta olan emareler ve kişiler olduğunu belirtti.

Polis, zanlının serbest kalması halinde aranan emarelere ve kişilere müdahale etmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu söyleyip, zanlının poliste 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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