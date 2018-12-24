Dava konusu olay 22 Aralık tarihinde saat 12.15 raddelerinde Gönyeli’de umumi bir yer olan Belediye bulvarı üzerinde Lefkoşa’da sakin gazeteci Hasan Çağda kullanımında bulunan Samsung A7 marka cep telefonu ile yolda yürümekte olan Lefkoşa’da sakin Muhammed İbrahim Tepe, eşi Remziye Tepe ve kızı Esra Nur Tepe’nin özel hayatlarının gizliliğini ihlal edip resimlerini çekerek kullanımındaki Hasan Çağda isimli sosyal medya aracı olan Facebook hesabından çekmiş olduğu resmin üzerine “ KKTC’den manzaralar” yazarak yayınladıktan sonra, resmini silmesi için kendisini uyardığı iddiası ile Muhammed İbrahim Tepe ile arasında tarışma çıkmış ve Tepe'nin polise şikayet etmesi üzerine Çağda tutuklanarak aleyhine Özel Hayatın Gizliliğini İhlal ve ithaleyi lisan suçlarından dava getirildi.
Gazeteci fotoğraf çekti diye tutuklandı
Göneyli’de telefonu ile çekmiş olduğu peçeli kadınların resmini Facebook sayfasında KKTC’den manzaralar diye paylaşan gazeteci Hasan Çağda tutuklanarak özel hayatın gizliliğine aykırı hareket suçlaması ile aleyhine dava getirildi.
24 Aralık 2018 Pazartesi 15:58
KUSURA BAKMAYIN AMA BÖYLE GAZETECİLİK OLMAZ ARKADAŞLAR..KİMSE İSTEMEDEN FOTOĞRAFINI ÇEKİP YAYIN YAPAMAZ..
Isteyen istediği gibi giyinir en hafif ifade ile ayıptır bize yakışmıyor...
Yokya istediğinin fotoğrafını cekecen ve yayinlayacan g otun yerse sahilde bikinili kızların resmini çek kusura bakmayın herkesin özel hayatı kendine bana göre de çıplaklar kampına cevrildi ada buyur burdan gel domokrasi derler başkasının özel hayatına mudale ederler bırakın millet ne gerse gitsin terbiyesizler
Sosyal ortamda çekilmiş bir fotoğraf nasıl özel hayata müdahale sayılırki? Bu adam şahsın evinimi gözekleyerek çekmiş? Gizli kameramı goymuş? O zaman bütün kameramanlarla habercileri tutuklayın. Televizyonlarıda, telefonları ekranı olan herşeyi toplayın.
Arabistan olsun istersiniz burası? tabiki rahatsız olacaklar
sizin ananizi veya vmbacinizi cekip atsa ayni yorumlari yaparmiydiniz cok merak ettim
İstedigim sokagin resmini ceker ve yayınlarım. rahatsız olan sokaga cıkmasın. sankı adamın yatak odasını cektı.
çektiği sokak resmi değildi bunu bi,le anlamamışsın insanları çekmiş özellikle.neden kimsenin özel hayatına tercihine ve dış görünüşüne saygımız yok acabaBeğen (4) Beğenmedim! (0)
mahkemelerde manzara mutis dostum...