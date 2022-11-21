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Gazeteci Hıncal Uluç hayata gözlerini yumdu

Gazeteci Hıncal Uluç, 83 yaşında hayata gözlerini yumdu. 1960'lı yıllardan bu yana gazetecilik yapan Uluç, mesleğe spor yazarlığı ile başladı, çeşitli gazete ve dergilerde çalıştı. Uluç 1990 yılından bu yana Sabah Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapıyordu.

21 Kasım 2022 Pazartesi 09:35
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Gazeteci Hıncal Uluç hayata gözlerini yumdu



Bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi gören gazeteci, yazar ve spor yorumcusu Hıncal Uluç 83 yaşında vefat etti.

Hıncal Uluç, 1 Kasım 1939 tarihinde Kilis'te dünyaya geldi.

İlkokula Bandırma'da başlayan Uluç, babasının subay olması dolayısıyla çok sayıda ilde öğrenimine devam etti. Uluç, lise eğitimini Ankara'da tamamladı.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'den mezun olan Hıncal Uluç gazetecilik mesleğine Yenigün gazetesinde başladı.1967'de askerden döndükten sonra mesleğe spor yazarlığıyla devam etti.


Hıncal Uluç, bir dönem Haşmet Babaoğlu ve Kenan Onuk İle NTV'de 90 Dakika programını yaptı.

Uluç, 1990 yılından bu yana Sabah gazetesinde köşe yazarlığı yapıyordu.

ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 83 yaşında hayatını kaybeden gazeteci, yazar ve spor yorumcusu Hıncal Uluç için başsağlığı mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Vefatını üzüntüyle öğrendiğim, basın dünyamızın önemli isimlerinden gazeteci, yazar ve yorumcu Sayın Hıncal Uluç'a Allah’tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine, okurlarına ve medya camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadeleri yer aldı.

Anahtar Kelimeler:
Gazeteci Hıncal UluçVefat
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